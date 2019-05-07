Вищий антикорупційний суд обрав слідчих суддів



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Збори суддів Вищого антикорупційного суду вирішили визначити для ВАКС шість слідчих суддів

Збори суддів Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) обрали слідчих суддів у кількості шість осіб, повідомляє УНН.

«Збори суддів Вищого антикорупційного суду вирішили визначити для Вищого антикорупційного суду кількість слідчих суддів — шість. 37 — за, один — утримався. Рішення прийнято», — зазначив головуючий суддя.

На посаду слідчих суддів Антикорупційного суду обрано:Біцюка Андрія Володимировича,Воронькова Володимира Дмитровича, Михайленко Віру Володимирівну, Мовчан Наталію Володимирівну, Олійник Оксану Вікторівну, Саландяк Ольгу Ярославівну.

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Слідчих суддів обирають на термін один рік без права переобрання два терміни поспіль. Строк повноважень обраних слідчих суддів обраховують з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду.

Як повідомлялось, головою новоствореного Антикорупційного суду обрали суддю Олену Танасевич. Голову Вищого антикорупційного суду обрали з третьої спроби. У перших двох жодному з кандидатів не вдалося набрати необхідного мінімуму — 20 голосів.

Заступником голови Антикорупційного суду обрали суддю Євгена Крука. За нього проголосувало 22 людини, за іншого кандидата Віктора Маслова проголосували 12 суддів, ще четверо утрималися.

Створення Антикорупційного суду — одна з вимог міжнародних партнерів України для подальшої співпраці. Серед його запланованих функцій — розслідування справ Національного антикорупційного бюро щодо корупції серед високопосадовців. Серед інших вимог — підвищення цін на газ для населення та збалансування державного бюджету.