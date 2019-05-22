З Блоку Петра Порошенка вийшла низка нардепів



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Єврооптимісти Мустафа Найєм, Світлана Заліщук і Сергій Лещенко

БПП покинули Аркадій Корнацький, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм та Сергій Лещенко

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій на позачерговому засіданні Верховної Ради оголосив про вихід із фракції Блок Петра Порошенка чотирьох народних депутатів. Це Аркадій Корнацький, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм та Сергій Лещенко. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Як повідомлялось, нардепи від БПП зареєстрували альтернативний законопроект про зміну виборчої системи.

Документ створили три народні депутати від Блоку Петра Порошенка – Юрій Соловей, Олександр Жолобецький та Сергій Хлань, - а також позафракційний Борислав Розенблат, який раніше також був членом цієї фракції.

«Актуальність зміни виборчої системи із змішаної на пропорційну з відкритими списками обумовлена насамперед необхідністю забезпечення українських виборців заходами впливу на розподіл місць у списку відповідної політичної сили і, як наслідок – наданням права виборцям вирішення питання про те, хто персонально з даного списку потрапить у парламент», - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

«Також за такою формою списків відбувається не лише змагання між політичними партіями, а і перерозподіл місць усередині списку», - додають автори.

Нагадаємо, 28 лютого народний депутат і журналіст Мустафа Найєм подав заяву про вихід із фракції БПП. Депутат підкреслив, що прийшов у політику після Революції гідності і навіть формально не хоче бути пов'язаним з тими, «хто відкрито очолює контрреволюцію».

Слідом за ним заяви про вихід з фракції БПП подали народні депутати Світлана Заліщук та Сергій Лещенко.

У жовтні 2018 року Найєм заявив, що його колеги з фракції БПП у парламенті «продовжують деградувати».



