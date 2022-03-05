За зраду: СБУ застрелила одного із українських переговорників – ЗМІ

Денис Кірєєв під час першого раунду переговорів у Білорусі

Служба безпеки начебто мала чіткі дані державної зради Кірєєва, зокрема телефонні переговори

У суботу, 5 березня, під час затримання був вбитий член української переговорної делегації у Гомелі Денис Кірєєв. Його застрелили працівники СБУ, повідомили «Українська правда» та «Obozrevatel».

За попередньою інформацією, Служба безпеки України мала точні дані державної зради Кірєєва, зокрема, його телефонні переговори. Під час затримання працівники СБУ застрелили Дениса Кірєєва.

45-річний Денис Кірєєв був банкіром. У 2010-2014 він був першим заступником голови правління «Ощадбанку», а до того був членом наглядової ради «Укрексімбанку».

ЗМІ повідомляють, що у 2020 році, на Кірєєва було відкрито кримінальне провадження через його можливу роботу на російські спецслужби. Кірєєв нібито кілька разів на рік їздив до РФ, а там він, ймовірно, спілкувався з кураторами.

Сьогодні російська сторона порушила домовленості про «зелений коридор» з Маріуполя і почала обстріл, евакуація переноситься.

Як раніше повідомлялося, у Маріуполі 5 березня починається евакуація мирного населення. Сьогодні з 9:00 до 16:00 мав бути встановлений режим тиші. З 11:00 мала початися евакуація мирного населення. Гуманітарний «зелений» коридор прокладено маршрутом Маріуполь-Нікольське-Розівка-Пологи-Оріхів-Запоріжжя.

Нагадаємо, ворог з новою силою вночі з 4 на 5 березня проводив обстріли та повітряні бомбардування мирних житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж.

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