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    Замаскував старовинну ікону під шахи. Мешканець Кропивницького отримав вирок за контрабанду до Росії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Експертиза підтвердила: чотиричастинна ікона датується ХІХ століттям і належить до культурних цінностей. - Замаскував старовинну ікону під шахи. Мешканець Кропивницького отримав вирок за контрабанду до Росії
    Експертиза підтвердила: чотиричастинна ікона датується ХІХ століттям і належить до культурних цінностей.
    Фото з відкритих джерел

    Чоловік уклав угоду про визнання винуватості

    Ленінський районний суд Кропивницького визнав винним місцевого мешканця у контрабанді та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, замінивши на рік випробувального терміна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 27 вересня.

    За матеріалами справи обвинувачений придбав у невідомої особи старовинну чотиричастинну ікону «Розп`яття», «Казанської Божої Матері», «Володимирської Божої Матері», «Святого Миколи». Далі у середині липня чоловік розмістив онлайн-оголошення про перепродаж ікони, назвавши лот «Продам икону старая очень осталась от бабушки». Через деякий час на обвинуваченого вийшов покупець із Росії і сторони узгодили ціну 10 тис. грн.

    Однак мешканець Кропивницького вирішив приховати справжність посилки, вказавши в митній декларації на «Укрпошті», що здійснює відправлення шахів. Пізніше правоохоронці вилучили цю посилку у відділення поштового зв`язку «Кропивницький-6».

    Як з’ясувала експертиза, чотиричастинна ікона датується ХІХ століттям і належить до культурних цінностей.

    У вироку зазначено, що в Україні діє відповідний порядок вивезення (пересилання) громадянами за межі митної території України дорогоцінних металів, а також культурних цінностей. Зокрема, пересилання ікон дозволяється за наявності свідоцтва на право вивезення культурних цінностей. Проте обвинувачений не звертався до уповноважених органів за отримання відповідного свідоцтва.

    Обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. У ній зазначено, що чоловік щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення.

    У вироку також вказано, що обвинувачений раніше судимий за крадіжку.

    Теги: контрабанда
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    Замаскував старовинну ікону під шахи. Мешканець Кропивницького отримав вирок за контрабанду до Росії