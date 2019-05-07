Журналіст Іванов заявив про незаконний обшук будинку своїх батьків



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Фото: Укрінформ

За словами журналіста, заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіціі Євген Шевцов використовує свою посаду для реалізації плану помсти за журналістську діяльність

Журналіст Денис Іванов звинуватив співробітників Національної поліції України в незаконному обшуку будинку своїх батьків. Про це він повідомив у Facebook.

«Сьогодні Нацполіція провела обшук в будинку моїх батьків. Це пов'язано з проектом журналістських розслідувань, яким займалася група авторів, і я мав до цього проекту відношення. Влітку 2018 року автори проекту зробили ряд публікацій в ФБ-паблік ACAB. У групі публікувалися матеріали критичного змісту про роботу Нацполіції. У тому числі два пости про Євгена Шевцова (заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції)», - написав журналіст.

Іванов уточнив, що спокійно ставиться до погроз на свою адресу, з огляду на специфіку роботи журналіста, - в Україні журналісти часто стикаються з тиском з боку фігурантів розслідувань.

«Так було до обшуку у моїх батьків. Сьогодні о 7 ранку Нацполіція увірвалася в їх будинок, там був тільки мій 83-річний дідусь, який дуже важко це переніс. Підстави для обшуку - мій батько спілкувався зі мною у месенджері. Тобто, підставою для обшуку став сам факт мого листування з батьком», - уточнив Іванов.

За словами журналіста, заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Євген Шевцов використовує свою посаду для реалізації плану помсти за журналістську діяльність.

«Я не дуже емоційна людина. Я не люблю хайп, гучних заяв і всього ось цього. Але сьогодні я хочу публічно зафіксувати наступне: я докладу всіх зусиль, увесь свій професійний досвід, щоб такі люди не могли знаходитись за законом на свободі і тим паче працювати у правоохоронних органах», - резюмував Іванов.