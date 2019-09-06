ЗМІ дізналися про скандальний бізнес сім'ї чиновника Нацполіціі Шевцова



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Практично все майно - і нерухомість і авто і зброя, зареєстровані в родині Шевцових на дружину

Євген Шевцов претендує на посади в нових структурах МВС навіть не дивлячись на численні розслідування ЗМІ

Заступник глави ліквідованого департаменту Нацполіції та фігурант численних журналістських розслідувань Євген Шевцов претендує на посади в нових структурах МВС навіть не дивлячись на численні розслідування про його участь в гральному бізнесі та відмиванні коштів через РФ і окуповані території.

Про це йдеться у статті видання «Апостроф».

Так, про Шевцова дізналися після фіктивного конкурсу на посаду керівника управління ДБР. Було виявлено, що він фінансово «підтримував» бізнес членів комісії з призначень в бюро.

У серпні 2017 року він отримав посаду заступника начальника Головного управління Нацполіціі.

Слід зазначити, що практично все майно - і нерухомість і авто і зброя, зареєстровані в родині Шевцових на дружину - Олену Дегрик. У неї ж чоловік починав свою кар'єру на посаді комерційного директора «Фінансової компанії «Леогеймінг Пей». Щодо фірми Дегрик, журналісти виявили, що фактично вона працює із забороненими в Україні онлайн-казино.

У 2015 році в мережі з'явилося розслідування, що «Леогеймінг Пей» виводить кошти через окуповані території Донбасу, однак кримінальне провадження за цим фактом не було запущено. У 2018 році Олена Дегрик фігурувала в одному провадженні з власником казино «Парі-матч» Євгеном Швіндлерманом. За версією слідства, під брендом «Парі-матч» працювало віртуальне казино, яке виводило кошти (до 350 млн доларів на рік) "в напрямку Росії та офшорів».

У квітні 2019 року ДБР отримало доступ до рахунків ТОВ «Бізнес Рітейл Груп» Шевцова, компанію підозрюють у відмиванні грошей. Було виявлено, що у бізнесі задіяна теща Євгена Шевцова Лілія Потоня, яка володіє часткою в трьох компаніях: 100% в МП «СЕВІ» (оренда нерухомості), 30% в ТОВ «Астерікс Протект» (покупка і продаж нерухомості), 50% в ТОВ «Брітіш Ентерпрайз» (продаж авто).

ЗМІ зазначає, що після публікації серії журналістських матеріалів про сімейний бізнес Євген Шевцов почав масштабну кампанію із зачистки інформаційного простору від негативу і тиску на ЗМІ і витратив на це близько 200 тисяч доларів.

Видання «Апостроф» також отримало судовий позов на свою адресу через публікації про нелегальний бізнес Шевцова.

Як повідомлялося, заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Євген Шевцов та його дружина Олена Дегрик фігурують у низці журналістських розслідувань. Зокрема, за даними журналістів проекту «Наші гроші з Денисом Бігусом», подружжя Шевцових підозрювали у відмиванні нелегальних доходів та виводі коштів до Росії.

Журналісти видання Mind писали, що платіжна система «Лео», до якої має відношення дружина Шевцова Олена Дегрик, є одним зі стейкхолдерів платіжної системи Tyme, діяльність якої на території України була заборонена СБУ.

Також журналисты телеканалу «1+1» Олександр Дубінський та Євген Плинський під час власного розслідування встановили, що Дегрик може бути причетна до платіжної системи, що працює на території окупованого Донбасу.

Прізвище Шевцова також фігурувало у проекті журналістських розслідувань ACAB. Зокрема, у їх пабліку на Facebook були опубліковані фото автомобіля, будинку та квартири, що належать Шевцову та Дегрик.