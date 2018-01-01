ЗМІ: Порошенко на Мальдівах орендував окремий острів

Під час відпочинку Порошенка вартість проживання за шість ночей обійшлась у 276 тисяч доларів

Під час неафішованого різдвяного відпочинку на Мальдівах з 1 по 8 січня президент Петро Порошенко орендував окремий острів. Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми». За даними журналістів, президент та його гості впродовж семи днів відпочивали на Мальдівських островах у готелі Cheval Blanc. 2 дітей та 8 дорослих, серед яких



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Петро Порошенко

Під час відпочинку Порошенка вартість проживання за шість ночей обійшлась у 276 тисяч доларів

Під час неафішованого різдвяного відпочинку на Мальдівах з 1 по 8 січня президент Петро Порошенко орендував окремий острів.

Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми».

За даними журналістів, президент та його гості впродовж семи днів відпочивали на Мальдівських островах у готелі Cheval Blanc.

2 дітей та 8 дорослих, серед яких український президент, оселились на найдорожчій віллі курорту Owner’s Villa, що розташована на окремому острові.

«Із достовірних джерел «Схемам» вдалося дізнатись, що оренда окремого острова на курорті Cheval Blanc коштувала 46 тисяч доларів на добу», — йдеться у повідомленні.

Таким чином, підрахували журналісти, під час відпочинку Порошенка вартість проживання за шість ночей обійшлась у 276 тисяч доларів.

Загалом же неафішований відпочинок на Мальдівах президента Порошенка з 1 по 8 січня коштував не менше $500 тисяч.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко зустрів 2018 рік вдома, декілька днів був в Івано-Франківській області та відвідав Мальдіви із приватною поїздкою.