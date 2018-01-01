ЗМІ: Порошенко обіцяв ФСБ не діяти проти інтересів Росії

Грузинський телеканал опублікував заяви і зобов'язання в ФСБ Росії, які начебто підписав Порошенко

Грузинський телеканал «Руставі-2» опублікував копії звернень до Федеральної служби безпеки РФ, датовані лютим 2007 року, в яких начебто Петро Порошенко обіцяє не діяти проти інтересів Росії. Про це повідомив професор Державного університету Ілії у Грузії Олег Панфілов у своєму блозі. «Грузинський телеканал



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Грузинський телеканал опублікував заяви і зобов'язання в ФСБ Росії, які начебто підписав Порошенко

Грузинський телеканал «Руставі-2» опублікував копії звернень до Федеральної служби безпеки РФ, датовані лютим 2007 року, в яких начебто Петро Порошенко обіцяє не діяти проти інтересів Росії.

Про це повідомив професор Державного університету Ілії у Грузії Олег Панфілов у своєму блозі.

«Грузинський телеканал «Руставі-2» зробив Петру Порошенко новорічний подарунок - опублікував факсиміле його заяви і зобов'язання в ФСБ РФ, датовані 2007 роком, в яких він давав зобов'язання не займатися антиросійською діяльністю», - зазначив Панфілов.

На копіях однієї зі заяв вказано дату - 3 лютого 2007 року, коли тоді ще народного депутата Порошенка не пустили у Росію.

«Я, громадянин України Порошенко Петро Олексійович 26.09.1965 р.н, в період перебування на території Російської Федерації зобов'язуюсь неуклонно дотримуватися російського законодавства, не брати участь в діяльності, спрямованій проти інтересів РФ», - йдеться у заяві.

В іншій заяві до директора ФСБ Порошенко запевняє, що недопуск його на територію Росії є необов’язковим, так як до «антиросійської кампанії президента Ющенка» він не має жодного стосунку.

Також у листі тоді ще нардеп Порошенко нагадав, що він є одним із засновників «Партії регіонів»