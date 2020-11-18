ЗМІ викрили роль міністра Чернишова у схемах «Великого будівництва»

«Оприлюднені Уманським факти кидають тінь на найближче коло президента», йдеться у статті

Одкровення ексміністра і колишнього радника голови Офісу президента Ігоря Уманського про крадіжки з «ковідного фонду» та «розпил» грошей на «Великому будівництві» проливають світло на те, як пов'язана з олігархом Ігорем Коломойським група чиновників, які підставляють президента Володимира Зеленського. Особливу роль в цій групі грає міністра розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Про це йдеться в статті «Хід Уманським. Як Єрмак, Тимошенко і Чернишов підставили Зеленського з «Великим будівництвом», оприлюдненої на сайті Regionews.

На думку журналістів, оприлюднені Уманським схеми кидають тінь на багатьох високопоставлених чиновників: «В першу чергу, це сам Андрій Єрмак, його радник Михайло Подоляк, глава Мінрегіону Олексій Чернишов, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, його помічник Юрій Голик та керівник «Укравтодору» Олександр Кубраков.

«Глава Минрегиона Олексій Чернишов називає президентську програму «Велике будівництво» пріоритетною для міністерства. Але по готовності об'єктів, за які відповідає Чернишов, так не скажеш ... І поки Мінрегіон Чернишова рапортує про 89% готовності об'єктів «Великого будівництва», аналіз даних офіційного сайту програми говорить, що загальна готовність складає всього 64%», - пише видання.

Журналісти впевнені, що «безліч об'єктів соціальної інфраструктури з програми «Великого будівництва», за які відповідає Мінрегіон і профільний міністр Чернишов, стануть довгобудами. Як приклади наводяться: реконструкція стадіону шкіл №194 та №252 в Києві, яка за планом повинна бути завершена до кінця року, але зараз ступінь готовності - 44%; реконструкція гімназії в місті Конотоп, Сумської області, яка також повинна бути завершена в кінці року, але на сьогодні готовність - 37%. І таких прикладів дуже багато. В цілому загальний рівень готовності об'єктів по Києву - 64%, а по Сумській області - 37%, відзначає видання.

«Крім недобудов на місцях ловлять недобросовісних чиновників, які «забезпечують квитками» підрядників за неперешкоджання участі в тендерах «Великого будівництва» по соціальних об'єктах. Так було на Закарпатті, де «товаром» виступав дитячий садок. Подібні відкати можуть осідати в чорній касі відповідальних за «Велике будівництво» і в Мінрегіоні », - зазначає видання.

Видання пише, що Чернишов також пов'язаний з Юрієм Голиком: «Вони часто разом виїжджають на об'єкти, піаряться самі і підвищують значимість окремих ділянок «Великого будівництва». По об'єктах, де бувають Голик і Чернишов згодом «нарізають цікаві тендери». Їх виграють як правило представники «дорожнього картелю» - групи компаній, які, за словами Уманського, виграють більшість тендерів «Великого будівництва» і є, на думку Уманського, «учасниками схем із розпилу бюджету», йдеться в статті.

«Велике будівництво», як пише видання, вигідно хитати в першу чергу Коломойському: «Через дискредитацію президентської програми він б'є безпосередньо по Володимиру Зеленському, який бажає послабити вплив олігарха на себе і роботу державних органів. Дискредитувати програму «Велике будівництво» Коломойському допомагають пов'язані з ним люди. Очільник Мінрегіону Олексій Чернишов - це один з них. Його давно пов'язують тісні стосунки з групою «Приват». У минулому році Чернишов очолив КОДА після співбесіди з олігархом Коломойським. Не дивно, що така кількість інфраструктурних об'єктів, за які відповідає Чернишов, не здаються вчасно».

«Сам Андрій Єрмак явно готує плацдарм для майбутньої політичної кар'єри вже без Зеленського, але з «Приватом». За інформацією джерел з Офісу президента, міністр Чернишов знайшов спільну мову з Єрмаком, в тому числі і завдяки «Великому будівництву». Таким чином Єрмак стає вигідним олігархам, користуючись довірою президента. До слова, нещодавно Андрій Єрмак давав інтерв'ю Наталії Мосейчук на «1 + 1» Ігоря Коломойського і отримав там «теплу ванну» замість гострих питань. А разом всі ці палацові інтриги б'ють особисто по президенту Зеленському, його рейтингу, а також партії «Слуга народу». Фактично оточення Зеленського його підставляє заради власних цілей. У «Великого будівництва» - реальні проблеми», - підсумовує видання.