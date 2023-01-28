На трасі Одеса-Рені величезний затор через негоду (відео)

Cотні вантажівок зупинились через снігопад й ожеледицю

Південь Одеської області замітає снігом через сильну негоду. На трасі Одеса-Рені утворився великий затор із вантажівок.

Про це повідомляє в Telegram-каналі «Думська».

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Зазначається, що сотні вантажівок зупинились через снігопад й ожеледицю.

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Наразі вони не можуть продовжувати рух через сильну негоду.

Нагадаємо, у суботу, 28 січня, в Україні збережеться морозна погода. Вночі стовпчик термометру опускатиметься до 10°. Вдень підніматиметься ближче до нуля. Найтепліше – в Криму та на Закарпатті.