На Одещині зниклу 14-літню дівчинку знайшли вбитою



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Одеські поліцейські розслідують обставини загибелі неповнолітньої дівчини

Тіло 14-річної жительки Суворовського району з ознаками насильницької смерті виявили на території Лиманського району.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

«Про те, що донька ще вдень пішла з друзями гуляти та до цього часу не повернулася, поліцейським 2 листопада, ввечері повідомила мати дівчинки. На пошуки дитини був орієнтований весь особовий склад поліції. Переглянувши камери відеоспостереження, правоохоронці встановили напрямок руху дитини, а також розшукали та опитали осіб, із якими вона була вчора. Ті розповіли, що усі разом відпочивали за межами міста, а потім дівчинка кудись пішла з неповнолітнім хлопцем з їхньої ж компанії. Не дочекавшись їхнього повернення, решта приятелів роз’їхалася по домівках», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що пошуки дівчинки тривали усю ніч. Сьогодні вранці її тіло без ознак життя було знайдене у лісосмузі.

Крім того, поліцейські встановили особу хлопця, з яким, зі слів товаришів, дівчинка пішла від компанії. Проводяться заходи для його розшуку.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та кінологи зі службовими собаками. За фактом умисного вбивства неповнолітньої розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Встановлюються обставини трагічної події та особа, яка скоїла цей злочин.