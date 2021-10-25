Одеський суд вигадав незвичайне покарання для двох чоловіків: прочитати художні твори

Фігуранти 19-ти і 23-х років мають з'являтися для реєстрації та повідомляти суд про зміну місця роботи, а також прочитати чотири художні твори

Суд постановив, що попри повнолітній вік, крадії за своїм розвитком – діти

Малиновський райсуд Одеси визнав двох чоловіків винними у крадіжці магнітол з автомобілів, але звільнив від трирічного терміну ув'язнення і дав випробувальний термін в один рік. За цей час фігуранти 19-ти і 23-х років мають з'являтися для реєстрації та повідомляти суд про зміну місця роботи, а також прочитати кілька художніх творів. Про це повідомляється в рішенні суду.

Зокрема, йдеться про такі твори:

Повість «Пригоди Тома Соєра», 1876 рік, автор – Марк Твен;

Роман «Пригоди Гекльберрі Фінна», 1884 рік, автор – Марк Твен;

Пригодницька повість «Біле Ікло", 1906 рік, автор – Джек Лондон;

Вірш Тараса Шевченка «Минають дні, минають ночі …», 1845 рік.

Обвинувачені у січні 2021 року вкрали дві магнітоли з автомобілів на штрафмайданчику, втім, побачивши охорону, вони кинули рюкзак з награбованим та втекли. Але пізніше вирішили повернутися за вкраденим, тоді їх і затримали.

Як йдеться у рішення суду, хлопці щиро розкаялися та сприяли слідству, тому отримали саме випробувальний термін.

Крім того, суддя запитав їх про обізнаність у літературі, на що хлопці відповіли, що геть не пам'ятають шкільної програми, а один із фігурантів заявив, що взагалі не любить читати. У зв'язку з цим суд дійшов висновку, що «за розвитком особи є майже дітьми, зі своїм обмеженим внутрішнім світом».

«Суд вважає, що вони не є особами суспільно небезпечними, які здатні на системне вчинення кримінальних правопорушень», – йдеться у рішенні.

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