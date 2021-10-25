  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Одеський суд вигадав незвичайне покарання для двох чоловіків: прочитати художні твори

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Фігуранти 19-ти і 23-х років мають з'являтися для реєстрації та повідомляти суд&nbsp; про зміну місця роботи, а також прочитати чотири художні твори - Одеський суд вигадав незвичайне покарання для двох чоловіків: прочитати художні твори
    Фігуранти 19-ти і 23-х років мають з'являтися для реєстрації та повідомляти суд  про зміну місця роботи, а також прочитати чотири художні твори
    фото з відкритих джерел

    Суд постановив, що попри повнолітній вік, крадії за своїм розвитком – діти

    Малиновський райсуд Одеси визнав двох чоловіків винними у крадіжці магнітол з автомобілів, але звільнив від трирічного терміну ув'язнення і дав випробувальний термін в один рік. За цей час фігуранти 19-ти і 23-х років мають з'являтися для реєстрації та повідомляти суд про зміну місця роботи, а також прочитати кілька художніх творів. Про це повідомляється в рішенні суду.

    Зокрема, йдеться про такі твори:

    • Повість «Пригоди Тома Соєра», 1876 рік, автор – Марк Твен;
    • Роман «Пригоди Гекльберрі Фінна», 1884 рік, автор – Марк Твен;
    • Пригодницька повість «Біле Ікло", 1906 рік, автор – Джек Лондон;
    • Вірш Тараса Шевченка «Минають дні, минають ночі …», 1845 рік.

    Обвинувачені у січні 2021 року вкрали дві магнітоли з автомобілів на штрафмайданчику, втім, побачивши охорону, вони кинули рюкзак з награбованим та втекли. Але пізніше вирішили повернутися за вкраденим, тоді їх і затримали.

    Як йдеться у рішення суду, хлопці щиро розкаялися та сприяли слідству, тому отримали саме випробувальний термін.

    Крім того, суддя запитав їх про обізнаність у літературі, на що хлопці відповіли, що геть не пам'ятають шкільної програми, а один із фігурантів заявив, що взагалі не любить читати. У зв'язку з цим суд дійшов висновку, що «за розвитком особи є майже дітьми, зі своїм обмеженим внутрішнім світом».

    «Суд вважає, що вони не є особами суспільно небезпечними, які здатні на системне вчинення кримінальних правопорушень», – йдеться у рішенні.

    Нагадаємо, у Черкасах суд придумав, як покарати водія електросамоката.

    Теги: суд Одеса суддя письменник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Одеський суд вигадав незвичайне покарання для двох чоловіків: прочитати художні твори