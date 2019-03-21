Посол ЄС Мінґареллі відвідав Вінницьку область



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Хюґ Мінґареллі на Вінниччині відмітив конкурентний характер виборчої кампанії в Україні

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінґареллі та Співробітник відділу преси та інформації Представництва ЄС в Україні Юлія Бармакова сьогодні, 21 березня, провели зустріч із керівництвом області та міста, в ході якої обговорили реформу децентралізації і хід президентської виборчої кампанії в Україні.

На початку зустрічі голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій подякував вельмишановному Послу за підтримку України та українського народу Європейським Союзом в непростий історичний час.

«Більшість іноземних дипломатів визнають найуспішнішою реформою в Україні реформу децентралізації. Це надихає і надає стимул для розвитку. Бюджетна децентралізація дала можливість сфокусувати значну частину фінансових ресурсів саме на розвиток територій. Якщо порівнювати з 2014 роком, то бюджети розвитку місцевих бюджетів зросли з 400 млн. грн. до 3.300 млрд. грн. Ми бачимо, як змінюються на краще міста і села. Водночас, реформа децентралізації передала значну частину адміністративних повноважень на місця. Сьогодні ми є свідками довгоочікуваного процесу, коли влада перестає керувати, адже основне завдання влади – надавати послуги. Це історичний час – дуже стрімко змінюється ставлення до державної служби. На держслужбу приходять працювати молоді люди із сучасними навичками та знаннями», – підкреслив у вітальному слові очільник області.

Він зазначив, що область є лідером у спрощенні адмінпроцедур та прозорості надання адмінпослуг.

«Вінниччина – регіон, який дуже динамічно розвивається. Ми лідируємо в Україні за показниками комфортності ведення бізнесу та формування ділового клімату. Динаміка приросту інвестицій за минулий рік склала +38 %, це другий результат по Україні, динаміка приросту інвестицій в будівництво +44 %, це найкращий результат в Україні», – наголосив Валерій Коровій. Голова облдержадміністрації зауважив, що за два останні роки експорт товарів з Вінниччини в країни ЄС подвоївся, відтак, запрацювала економічна частина Угоди з ЄС.

Торкнувся керівник регіону і політичної ситуації в Україні та особливостей ведення виборчої кампанії.

«Вінницька область складається з восьми виборчих округів. Центральна виборча комісія України створила окружні комісії, які успішно працюють. В області багато офіційних спостерігачів від іноземних держав. Також, ми активно співпрацюємо зі спостерігачами ОБСЄ і оптимістично налаштовані стосовно ситуації на місцевому рівні», – підкреслив Валерій Коровій.

Голова Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі зазначив, що виборчий процес в Україні не повинен стати перепоною до продовження реформ.

«Ми поруч з Україною в наданні підтримки реформам, що відбуваються у вашій державі протягом останніх років. Ми переконані, що в інтересах громадян України, аби процес реформ тривав і далі, попри те, що відбуваються виборчі кампанії. Цього року в Україні відбудуться президентські і парламентські вибори. Але ми певні, що в інтересах держави в будь-який спосіб продовжити реформи. Ми задоволені тим, що відбувається конкурентний виборчий процес, вітаємо конкурентний характер поточної виборчої кампанії і сподіваємось, що вибори відбудуться у відповідності до міжнародних стандартів», - зазначив Голова Представництва ЄС. Хюг Мінгареллі відзначив успіхи України в проведенні реформи децентралізації.

Відтак, Вінницький міський голова Сергій Моргунов зазначив, що завдяки реформі децентралізації в м. Вінниця реалізовано чимало важливих інфраструктурних проектів.

«Ми переконані, що питання, пов’язані з реформою місцевого самоврядування і децентралізацією, повинні бути закріплені Парламентом в Конституції України як незворотні», – наголосив Вінницький міський голова.

У свою чергу, заступник голови обласної Ради Михайло Кременюк окреслив політичну ситуацію в обласній Раді та передав панові Послу вітання від імені голови обласної Ради Анатолія Олійника і всього депутатського корпусу.