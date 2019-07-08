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    Президент України нагородив військових моряків в Одесі

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    Президент України нагородив військових моряків в Одесі

    Одеса відсвяткувала День Військово-Морських Сил України

    7 липня 2019 року в Одесі відзначали День Військово-Морських Сил Збройних Сил України. У святкуванні взяв участь президент України Володимир Зеленський та міністр оборони України Степан Полторак.

    Традиційно святкування розпочалося з церемонії підняття Державного прапора України та прапора Військово-Морських Сил, а також прапорів розцвічування на кораблях ВМС, пришвартованих на морському вокзалі.

    Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять морських піхотинців-медиків Сергія Майбороди та Ірини Шевченко, загиблих в результаті обстрілу 1 липня санітарної машини на сході України.

    Президент України вручив військовим морякам почесні державні нагороди, також Указом президента було присвоєно найменування двом новим десантно-штурмовим катерам - «Малин» і «Станіслав».

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    «Українські моряки щодня мужньо і героїчно захищають морські кордони нашої країни, її свободу і незалежність. Наша спільна мета - оснащені сучасними кораблями, зброєю і технікою Військово-Морські Сили України. Сьогодні ми відчуваємо підтримку зарубіжних друзів і партнерів», - зазначив Володимир Зеленський.

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    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі
    Президент України нагородив військових моряків в Одесі

    Цього року у святкуванні Дня Військово-Морських Сил України беруть участь представники 19 країн - учасниць багатонаціональних навчань «Сі Бриз», які проходять в Чорноморському регіоні з 1 по 12 липня. Військові кораблі країн-учасниць пришвартовані біля причалів Одеського морвокзалу .

    Вітаючи військових моряків, Одеський міський голова Геннадій Труханов побажав їм міцного здоров'я, мужності, служити без втрат, якісно виконуючи бойові завдання.

    «Для Одеси дуже важлива стабільність в Чорноморському регіоні. Місто докладає всіх зусиль, щоб Військово-Морські Сили, сім'ї військових моряків відчували турботу і увагу з боку міста», - підкреслив Геннадій Труханов, зазначивши, що місто брало безпосередню участь у створенні бази для батальйону морської піхоти.

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    міністр Степан Полторак Одеса військові Володимир Зеленський президент Геннадій Труханов ВМС Сі Бриз-2019 українські моряки
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