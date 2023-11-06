Удар по Керчі: аналітики ISW оцінили наслідки для окупантів

Удар ймовірно пошкодив корвет проєкту 22800 «Каракурт» на верфі

Українські військові ввечері 4 листопада атакували морську та портову інфраструктуру росіян на суднобудівному заводі «Залив» у тимчасово окупованій Керчі. Аналітики ISW оцінили масштаби руйнувань.

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Експерти з посиланням на свіжі супутникові знімки дійшли висновку, що удар ймовірно пошкодив корвет проєкту 22800 «Каракурт» на верфі, хоча ступінь пошкоджень корабля наразі не зрозумілий.

Зазначається, що завод «Залив» планував побудувати 14 бойових кораблів, призначених для ЧФ у період з 2016 по 2021 рік, серед який вісім – проєкту 22800 «Каракурт». Однак станом на цей рік з верфі було спущено лише три корвети.

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Судноремонтний завод «Залив» – є найбільшою верфю у Східній Європі і, ймовірно, основним ремонтним підприємством ЧФ РФ у тимчасово окупованому Криму після успішного удару ЗСУ по «Севморзаводу» у Севастополі 13 вересня 2023 року.

За словами аналітиків, що масштаби збитків наразі точно незрозумілі, супутникові знімки дозволяють зробити лише припущення. На думку експертів, удар, найімовірніше, не завдав шкоди, яка б порушила його діяльність у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Також за оцінками ISW, з червня 2023 року ЗСУ проводять кампанію зі знищення російської військової інфраструктури в окупованому Криму, насамперед об'єктів ЧФ. Це потрібно для послаблення здатності російських військових використовувати Крим як плацдарм і тил для російських операцій на півдні України.

Нагадаємо, що 4 листопада управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ повідомило про ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі. Було уражено ракетний корабель «Аскольд».

Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році, і досі навіть не встиг взяти участь у бойових діях.

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Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що корабель «Аскольд» потонув.

Своєю чергою, Міноборони РФ наразі повідомило лише про пошкодження корабля в результаті ракетного удару ЗСУ по суднобудівному заводу. Росіяни заявляють, що Україна випустила 15 крилатих ракет, одна з яких і пошкодила корабель.