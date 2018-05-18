Между двумя мировыми войнами. Уникальные ретрофото Германии 1910-1940-х годов

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Творчество Августа Зандера – труд одновременно и документальный, и интеллектуальный

Сосредоточив внимание на самом человеке, а не на его классовом статусе, половой принадлежности или физических особенностях, Зандер создавал взгляд на мир как на равноправное и гуманистически сбалансированное общество.

Немецкий фотограф Август Зандер (August Sander) родился в 1876 году в семье плотника. Он снимал пейзажи, природу, архитектуру и уличные кадры, но больше всего известен портретами, особенно альбомом «Лицо нашего времени» и монументальным проектом «Люди 20-го века».

Он мечтал сделать портрет всей Германии. В 1911 году фотограф начал работать над проектом «Люди 20-го века». Зандер нацелился показать поперечный разрез общества Веймарской республики. Серию разделил на семь разделов: «Фермер», «Опытный специалист», «Женщина», «Классы и профессии», «Художники», «Город» и «Последние люди» (бездомные, ветераны и др.). Читайте також Санкции, Россия и Минские соглашения 12 Травня, 10:36

Во многом ему помешали нацисты, но за тот период, что он мог свободно работать, Зандер сфотографировал каждое поразившее его лицо – фермеров, политиков, штукатуров, монахинь, уборщиков, шарманщиков, уличных музыкантов, писателей, цыган, банкиров, художников, ветеранов Первой мировой. Он создал выдающееся произведение в жанре документального портрета, темой которого было само человечество.

Период нацизма обернулся сложными испытаниями для фотографа. Его книгу запретили, а сына как члена Социалистической рабочей партии заключили в тюрьму. Не удивительно, что нацисты уничтожили тысячи негативов Зандера. Ведь он увековечивал то, что они стремились разрушить – душу цыгана, достоинство калеки, философа и карлика, человека во всех и в каждом.

Джерело: cameralabs.org