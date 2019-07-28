Православна церква Україна провела свій перший хресний хід (фоторепортаж) тема дня

Україна відзначає День хрещення Київської Русі, 28 липня 2019 року

Україна святкує 1031-річчя Хрещення Київської Русі

28 липня українці відзначають День хрещення Київської Русі. Але цього року свято було особливим - Православна Церква України провела хресний хід вперше.

У Софії Київській митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів урочисту божественну літургію на честь дня Хрещення Русі. На богослужіння прийшли багато парафіян ПЦУ.

В урочистостях взяв участь пятий президент України Петро Порошенко, за часів правління якого Україна отримала Томос від Вселенського патріарха Варфоломія.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній повідомив гарну новину: Елладська церква визнає автокефалію української. На доказ цього у Божественній літургії до 1031-річчя Хрещення Руси-України взяли участь представники Елладської православної церкви.

митрополит Київський і всієї України Епіфаній

«Ми працюємо над тим, щоб нашу автокефальну ПЦУ визнали інші православні церкви. І сьогодні брали участь у Божественні літургії представники Елладської православної церкви, а також наш архієрей. Позавчора і вчора також співслужив з представниками Елладської церкви…, це засвідчує, що де-факто Елладська церква визнає автокефалію української православної церкви», - пояснив Епіфаній.



Предстоятель Української церкви поінформував, що на останньому засіданні Священного синоду було прийнято рішення про відкриття вікаріату для румуномовних, які бажають, щоб у їх парафіях і громадах звучала богослужбова румунська мова.



«Ми робимо багато, щоб поступово, церква за церквою визнала наш автокефальний статус. Напевно всі очікували, що це буде одразу, але ми бачимо, що цей процес тривалий. Але сьогодні говоримо про те, що 30 років ми прямували до того, аби отримати патріарший і синодальний Томос про визнання нашої автокефалії», - сказав митрополит Епіфаній.

Після митрополита Епіфанія слово отримав представник Вселенського патріарха Варфоломія - митрополит Гальський Еммануїл.

«По батьківському закликаю всіх вас – владу та державні органи, а головне побожний народ – прийняти в свої обійми нову церкву, метою якої є єднання всіх вас», - зачитав послання Вселенського патріарха Варфоломія українському народові митрополит Еммануїл.





Митрополит Гальський Еммануїл

«В черговий раз в житті України настав день, коли гідно та справедливо ви святкуєте річницю хрещення ваших предків в пам'ять про ваш перехід з полону омани до істини Євангелія. Звичайно, зворушуєте патріарха і те, що ви, православні християни, можете святкувати це в спілкуванні з тілом єдиної святої Церкви єдність віри і причастя Святого Духа», - додав архієрей.

Еммануїл зазначив, що у Константинополі надзвичайно зворушливо бачити те, що українські християни «тверді в своїй вірі і віддачі вченню».

Митрополит Епіфаній передав слово Петру Порошенку, нагадавши парафіянам його заслуги перед Україною.

Петро Порошенко під час урочистостей присвячених Дню хрещення Київської Русі, 28 липня 2019 року



«В Україні на наших очах створена важлива традиція. 28 липня народ і держава вшановують Святого рівноапостольного князя Володимира Великого. У цей день ми згадуємо велич його вчинку – Хрещення нашого народу, що прийняте від Константинопольської Матері-Церкви 1031 рік тому. Хрещення стало прийняттям України до родини європейських народів. І я щиро вітаю всіх українців зі святом!», - сказав Порошенко.

Після гучних промов паства рушила Хресним ходом до Володимирської гірки.

Маршрут Хресного ходу пролягав центральними вулицями Києва: Софійський Собор - Володимирський проїзд - вулиця Трьохсвятительська - парк Володимирська гірка. Хід завершиться молебнем біля пам'ятника Володимиру Хрестителю.

На Володимирській гірці пройшов урочистий молебень.

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