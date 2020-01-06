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    Різдво з патріархом Філаретом. Святкова служба у Володимирському соборі (фото, відео)

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    На різдвяну службу до Патріарха Філарета у Володимирський собор прийшли сотні вірян - Різдво з патріархом Філаретом. Святкова служба у Володимирському соборі (фото, відео)
    На різдвяну службу до Патріарха Філарета у Володимирський собор прийшли сотні вірян
    Фото: Главком

    Сотні вірян прийшли на різдвяну службу до Патріарха Філарета

    На різдвяну службу до Патріарха Філарета у Володимирський собор 6 січня прийшли сотні вірян.

    Про це повідомляє кореспондент Главкома.

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    Різдво з патріархом Філаретом. Святкова служба у Володимирському соборі (фото, відео)
    Різдво з патріархом Філаретом. Святкова служба у Володимирському соборі (фото, відео)
    Різдво з патріархом Філаретом. Святкова служба у Володимирському соборі (фото, відео)
    Різдво з патріархом Філаретом. Святкова служба у Володимирському соборі (фото, відео)
    Різдво з патріархом Філаретом. Святкова служба у Володимирському соборі (фото, відео)
    Різдво з патріархом Філаретом. Святкова служба у Володимирському соборі (фото, відео)

    Зазначимо, що у 2020 році українське ТБ вперше не транслює різдвяне богослужіння з Володимирського собору, де править Філарет. Тепер трансляції відбуваються лише з Михайлівського Золотоверхого собору, де служить предстоятель Української православної церкви Епіфаній, з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві, де служить предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав, а також з Кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку, де служить найвпливовіший митрополит Помісної церкви на Волині Михаїл.

    Раніше повідомлялося, що на Різдво у Києві обмежать рух транспорту.

     

    Філарет церква Різдвяні свята
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