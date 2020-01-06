Різдво з патріархом Філаретом. Святкова служба у Володимирському соборі (фото, відео)



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На різдвяну службу до Патріарха Філарета у Володимирський собор прийшли сотні вірян Фото: Главком

Сотні вірян прийшли на різдвяну службу до Патріарха Філарета

На різдвяну службу до Патріарха Філарета у Володимирський собор 6 січня прийшли сотні вірян.

Про це повідомляє кореспондент Главкома.

Зазначимо, що у 2020 році українське ТБ вперше не транслює різдвяне богослужіння з Володимирського собору, де править Філарет. Тепер трансляції відбуваються лише з Михайлівського Золотоверхого собору, де служить предстоятель Української православної церкви Епіфаній, з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві, де служить предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав, а також з Кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку, де служить найвпливовіший митрополит Помісної церкви на Волині Михаїл.

Раніше повідомлялося, що на Різдво у Києві обмежать рух транспорту.