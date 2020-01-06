Різдво з патріархом Філаретом. Святкова служба у Володимирському соборі (фото, відео)
Сотні вірян прийшли на різдвяну службу до Патріарха Філарета
На різдвяну службу до Патріарха Філарета у Володимирський собор 6 січня прийшли сотні вірян.
Про це повідомляє кореспондент Главкома.
Зазначимо, що у 2020 році українське ТБ вперше не транслює різдвяне богослужіння з Володимирського собору, де править Філарет. Тепер трансляції відбуваються лише з Михайлівського Золотоверхого собору, де служить предстоятель Української православної церкви Епіфаній, з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві, де служить предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав, а також з Кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку, де служить найвпливовіший митрополит Помісної церкви на Волині Михаїл.
Раніше повідомлялося, що на Різдво у Києві обмежать рух транспорту.