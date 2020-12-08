Без чего не обойтись малышам и школьникам

Детские товары – это достаточно большая и разнообразная категория, в которой доминируют игрушки

В каждой подгруппе есть свои особенности. Например, при подборе одежды родители редко обращают внимание на бренд, а вот для подгузников принадлежность к той или иной марке служит бесспорным аргументом. Все категории имеют целый ряд специальных аспектов – сезонность, целевая аудитория, принадлежность к разным ценовым группам.

Такая продукция отличается разнообразным ассортиментом, в который входят предметы гардероба, гигиенические средства, постельные принадлежности, косметика, канцелярия, книги, различные предложения для всестороннего развития (спорт, творчество, интеллект). Купить детские товары с быстрой доставкой заказа по назначению можно в интернет-магазине Панама. Хотя в эту группу входит множество предложений, пожалуй, самыми востребованными будут все-таки игрушки.

Что в тренде в 2021

Приближаются новогодние праздники и родители готовят подарки. По статистике около 70% детей хотят получить в подарок развлекательный вариант, 40% метают о роботах, а наборы для творчества интересуют примерно 20%. Современные дети выдвигают высокие требования к игрушкам. Их привлекают интерактивные модели, транспортные средства, а также различные варианты, наделенные звуковыми и световыми эффектами.

Мы привыкли к тому, что существует мода на предметы гардероба, аксессуары, украшения и разные товары для взрослых, но ежегодно ритейлеры задумываются над тем, какие детские игрушки будут в тренде. Мы подготовили список моделей, популярных в 2021 году: