Без чего не обойтись малышам и школьникам
Детские товары – это достаточно большая и разнообразная категория, в которой доминируют игрушки
В каждой подгруппе есть свои особенности. Например, при подборе одежды родители редко обращают внимание на бренд, а вот для подгузников принадлежность к той или иной марке служит бесспорным аргументом. Все категории имеют целый ряд специальных аспектов – сезонность, целевая аудитория, принадлежность к разным ценовым группам.
Такая продукция отличается разнообразным ассортиментом, в который входят предметы гардероба, гигиенические средства, постельные принадлежности, косметика, канцелярия, книги, различные предложения для всестороннего развития (спорт, творчество, интеллект). Купить детские товары с быстрой доставкой заказа по назначению можно в интернет-магазине Панама. Хотя в эту группу входит множество предложений, пожалуй, самыми востребованными будут все-таки игрушки.
Что в тренде в 2021
Приближаются новогодние праздники и родители готовят подарки. По статистике около 70% детей хотят получить в подарок развлекательный вариант, 40% метают о роботах, а наборы для творчества интересуют примерно 20%. Современные дети выдвигают высокие требования к игрушкам. Их привлекают интерактивные модели, транспортные средства, а также различные варианты, наделенные звуковыми и световыми эффектами.
Мы привыкли к тому, что существует мода на предметы гардероба, аксессуары, украшения и разные товары для взрослых, но ежегодно ритейлеры задумываются над тем, какие детские игрушки будут в тренде. Мы подготовили список моделей, популярных в 2021 году:
- Подарок-сюрприз. По-прежнему актуальна оригинальная многослойная упаковка, в которой спрятаны как сама игрушка так и дополнительные аксессуары к ней. Особый интерес вызывает не только содержимое, но и сам процесс распаковки.
- Интерактивные домашние животные. Щенки и котята реагируют на команды хозяина, издают разные звуки и даже способны выполнять некоторые трюки.
- Сюжетные конструкторы. Особенность таких вариантов состоит в том, что полученную в результате сборки модель в дальнейшем используем для ролевых игр. Поставленные задачи стали более разнообразными. Предлагается создание определенного ландшафта, строительство реальных и фантазийных объектов, конструирование роботов и персонажей аниме.
- Мягкие игрушки. Эти детские товары всегда популярны, но современные варианты стали более разнообразными и даже наделены дополнительным функционалом, например, сумочки, подушки, грелки.
- Куклы и пупсы. Успешно конкурируют с интерактивными новинками и не сдают своих позиций. В 2021 году актуальны модели, которые способны выполнять простые, обыденные дела. Они умеют разговаривать, петь, пить из бутылочки, писать и даже плеваться. Предлагаемые варианты становятся все более реалистичными. А модели, которые можно расчесывать, купать, переодевать (наряды и украшения входят в комплект) по-прежнему интересны девочкам. Конечно, им бы хотелось получить пупса или куклу в комплекте с кроваткой, домиком, набором игрушечной мебели и посуды.