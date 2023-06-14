Чим атакує Україна. Потужний американський арсенал для контрнаступу

«Українці повинні рухатися швидко і близько підходити до ворожих позицій»

Озброєні західною зброєю і натреновані за програмами НАТО, українські війська почали наступ на окуповану Росією територію на південному сході України.

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Починаючи з листопада, на лінії фронту спостерігався застій, оскільки обидві сторони готувалися до холодної зими і брудної весни. Але у той час, як російські війська зміцнювали свої позиції, принаймні один фактор міг змінити ситуацію на користь України: надання західними союзниками більш досконалих, дуже бажаних видів озброєння, що можуть забезпечити серйозні переваги на полі бою.

Деякі з цих систем, однак, потребують часу і складної логістики для впровадження, а також тривалого навчання, що означає, що вони зможуть відіграти свою роль не одразу. Далі піде про ключове озброєння, яке США передали або зобов'язалися передати Україні напередодні її контрнаступу.

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Сучасне обладнання та підготовка

Підготовка до довгоочікуваного контрнаступу триває вже кілька місяців, при цьому значна увага приділяється консолідації західних озброєнь і обладнання, а також завершенню навчання роботі з новими для багатьох українських військових системами. Такий підхід Штатів і західних союзників виходить за рамки простого «наповнення» України технікою; він робить акцент на системах, які доповнюють одна одну на полі бою.

Підхід «загальновійськових сил» ґрунтується на ідеї, що бронетехніка, піхота, авіація та інші засоби діють узгоджено, захищаючи і посилюючи один одного. Це ключова стратегія у контрнаступальних операціях, спрямована на те, щоби придушити і використати слабкі місця і прогалини в обороні противника.

Джерело: Центр підтримки закупівель Сухопутних військ США

Це вимагає значних поставок техніки і багатомісячних тренувань. Вашингтон виділив Україні 90 бронетранспортерів «Страйкер» і понад 100 бойових машин «Бредлі». «Страйкери» і «Бредлі», як правило, швидші, досконаліші і краще захищені, ніж застарілі радянські і російські аналоги, якими користуються українці, але їх технічно складніше обслуговувати у польових умовах. «Страйкери» призначені для швидкого перекидання піхоти, у той час як «Бредлі» здатні знищувати інші броньовані машини завдяки своїм потужним гарматам, але вони всередині мають менше місця для солдатів.

Сполучені Штати також зобов'язалися надіслати 31 танк «Абрамс», які мають кращу броню і передові системи. Близько 200 українських військовослужбовців розпочали 12-тижневу програму навчання на цих танках у Німеччині на початку червня, тож вони будуть готові до бою не раніше початку вересня.

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Спорядження для ближнього бою

Контрнаступальні операції потребують близького контакту із супротивником. Щоби досягти успіху, українські війська повинні рухатися швидко та максимально близько підходити до ворожих позицій.

Джерело: Армія США

Сполучені Штати надали для таких операцій зброю з радіусом дії менше трьох миль, у тому числі 4 тис. ракет TOW. Ці ракети можуть бути встановлені або на важкій тринозі, або на «Хаммері», що дозволяє військам запускати їх і швидко від'їжджати, щоби уникнути удару у відповідь. Це метод, відомий під назвою «вистрілив і поїхав».

Джерела: ODIN; Центр підтримки закупівель армії США; CSIS; SAAB

Сполучені Штати також надіслали Україні 105-мм артилерійські системи, які поєднують потужність і дальність стрільби з легкістю у транспортуванні. Інша зброя, включаючи тріо протитанкових систем – Javelin, AT4 і гранатомети Carl Gustaf призначена для піхоти, яка атакує транспортні засоби у пішому порядку.

Джерела: Федерація американських вчених; Міністерство оборони США;GlobalSecurity.org

Успішні контрнаступальні операції вимагають пересування територією, яку ворог нашпигував різними перешкодами та мінними полями.

За словами Марка Канціана, старшого радника Центру стратегічних і міжнародних досліджень, вирішення полягає у поспішному постачанні в країну протимінного обладнання та вибухівки. Сполучені Штати надіслали Україні броньовані транспортні засоби, відомі як MRAP, з прикріпленими спереду протимінними роликами, призначеними для підриву мін до того, як вони встигнуть вразити сам транспортний засіб. Вони також передали захисне спорядження і вибухівку, які допоможуть саперам та інженерам.

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Джерела: ODIN; Армія США

Небойові транспортні засоби, які отримала Україна, також мають вирішальне значення, сказав Канціан. Паливозаправники допомагають уникнути нестачі палива на фронті, а транспортні вантажівки, що перевозять техніку, у тому числі танки, на фронт, зменшують знос гусениць. Автопарк ремонтно-евакуаційних машин також допомагає доставляти знищену та пошкоджену техніку на ремонт, щоби вона могла знову повернутися до бою.

«Ізолювати поле бою»

Далекобійна артилерія відіграє важливу допоміжну роль у контрнаступах, атакуючи резервні підрозділи, які намагаються дістатися до районів наступу.

«Класична ситуація – ви атакуєте лінію оборони, вони вас затримують на деякий час, але потім їм доводиться перекидати підкріплення з інших районів, – пояснює Канціан. – І якщо вони зможуть це зробити, то вони зможуть загнати вас у глухий кут, можливо, не давши вам прорватися або обмеживши ваш прорив».

Джерела: CSIS; Армія США

Використовуючи зброю великої дальності, атакуюча сторона може «ізолювати» поле бою, щоб інша сторона не змогла залучити підкріплення. За словами Канціана, ця зброя також може перешкоджати тиловим військам у забезпеченні сторони, яка захищається.

Водночас, хоч Штати і надали «Хаймарси», які можуть запускати ракети на відстань близько 70+ км, і деякі системи, які можуть подвоїти цю відстань, вони відхилили українські запити на ракети, які можуть пролетіти майже 320 км, що обмежує можливості командирів завдавати ударів по віддалених цілях.

Джерело: The Washington Post

Переклад: Олександр Груздєв, для «Главкома»