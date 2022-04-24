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    Мариуполь: рашисты под обстрелами согнали людей в церковь для праздничной картинки

    Служба проходила в храме Александра Невского, стоящем на дворе Покровского собора - Мариуполь: рашисты под обстрелами согнали людей в церковь для праздничной картинки

    Служба проходила в храме Александра Невского, стоящем на дворе Покровского собора

    фото с открытых источников

    Оккупанты открывали огонь в Мариуполе прямо во время Пасхальной службы в храме

    Российские военные заставили мирных людей в Мариуполе посетить церковь на Пасху, а сами устроили в городе огневую атаку. Похвастался происходящим русский пропагандист Владимир Соловьев. Он опубликовал видео, где демонстрирует праздничную картинку для последователей рашистской лжи.

    Служба проходила в храме Александра Невского, стоящем на дворе Покровского собора – крупнейшего храма Мариуполя. Пропагандист написал, что «сквозь молитвенные песнопения изредка были слышны глухие удары дальних разрывов», однако не указал, что именно оккупанты открывали огонь.

    Напомним, что россияне даже на Пасху продолжают обстреливать «Азовсталь» в Мариуполе. В настоящее время в уничтоженном оккупантами Мариуполе находится 120 тысяч населения. Враг устраивает принудительную депортацию, а эвакуационная миссия не может попасть в город. За время войны погибли более 20 тысяч жителей Мариуполя.

    20 апреля гуманитарным коридором из Мариуполя удалось уехать четырём эвакуационным автобусам.

    Теги: Пасха 2022 россия оккупанты Украина война агрессия Мариуполь #stoprussia
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    Мариуполь: рашисты под обстрелами согнали людей в церковь для праздничной картинки