На кордоні з РФ група осіб блокувала роботу прикордонників



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Вони вимагали зустрічі із затриманими раніше порушниками

Група цивільних осіб в пункті пропуску «Гоптівка» у Харківській області вночі спробувала потрапити до службового приміщення Держприкордонслужби та блокувати роботу прикордонників. Про це повідомив прес-центр ДПСУ.

«За декілька годин до цього в пункту пропуску на виїзд з України прибули 2 автомобілі «Фольксваген» польської реєстрації під керуванням громадян України. Пройшовши всі види контролю, уже на виїзді з пункту пропуску водії автівок вирішили самостійно змінити смугу руху та прослідувати у зворотному напрямку, чим порушили режим в пункті пропуску», - йдеться в повідомленні.

Громадянам роз’яснили порядок перетину держкордону, а у разі зворотного руху - скасування інформації про перетин кордону. Однак чоловіки почали поводити себе агресивно та не виконували законні вимоги прикордонників. Через це їх затримали в адміністративному порядку для складання процесуальних документів за ст.ст. 202 та 185-10 КУпАП.

«Після цього в пункт пропуску прибули декілька десятків цивільних осіб, які вимагали, щоб їм надали можливість зустрітися із затриманими, спробували потрапити в службові приміщення та блокувати роботу прикордонників. При цьому під час такої провокаційної акції здійснювалась несанкціонована відеозйомка з метою дискредитації прикордонників і, як попередньо встановлено, вона планувалася з залученням колишніх співробітників прикордонного загону», - зазначили прикордонники.

Про цей факт повідомили поліції. Після проведення бесіди та роз’яснення ситуації частина громадян залишила пункт пропуску, а інших передали представникам Нацполіції. Крім того, за цим фактом до правоохоронних органів направили повідомлення про вчинення правопорушення за ст. 342 ККУ за опір представнику правоохоронного органу.