«Нова Каховка – це точно Україна!». Лист з окупованого міста

Редакція «Главкома» отримала вісточку з окупованого міста на Херсонщині

«Главком» повністю публікує лист місцевої мешканки, яка бере участь в мирних протестах проти окупації.

Анализируя вчерашний митинг в Новой Каховке сделала несколько выводов:

1. Нова Каховка – це точно Україна! У нас НИКОГДА не было настолько мощных акций и НИКОГДА не собиралось столько людей! Наш местный активист Цыгипа написал, что было больше 5 тысяч людей (7-10% всех жителей Новой Каховки)!

2. Изменившееся самосознание. У меня лично и у всех, с кем говорила, ушло внутреннее «пригнічене» чувство страха, которое не давало жить. Некоторая опаска и чувство самосохранения осталось, но без них никуда. Моя семья вышла, чтобы, цитирую: «продолжать себя уважать в дальнейшей жизни». Хотя мои дядя и тетя еще отходят после обстрелов, так как были на первой линии тогда. На самом митинге было удивительное чувство единения и спокойствия. Ты мог кричать кричалки вместе со всеми или просто тихо идти и молиться. Вся ситуация с войной вообще высвобождает внутренние резервы. Стараешься поддержать других, даже незнакомых людей. Я лично поддалась порыву и обнимала пожилую женщину в знак поддержки, которая пришла на митинг втайне от своего больного сердцем мужа, который лежал дома. Да и вообще люди стали лучше идти на контакт, общаться с другими людьми и выказывать поддержку.

3. Русские солдаты реально боялись напора. И люди могли бы их задавить. Но акция действительно была мирной и после обстрелов все отошли и на небольшом отдалении еще стояли некоторое время после обстрелов.

4. Еще мне кажется, что мы в большей степени вышли даже не столько для демонстрации русским, что их тут никто не ждет (хотя это и было одной из основных целей митинга), сколько, чтобы показать всем «тихим ватникам» в городе, которые после первых дней паники уже могут начать задумываться о том, чтобы лечь под захватчиков и начать «дележку власти», что этот номер им не пройдет. И что наш маленький город украинский, на каком бы языке мы не говорили. И что люди все видят и не дадут таким спуску. В целом Новая Каховка, как и вся Херсонщина, показала, что русских у нас никто не ждал, не ждет и не будет ждать!

Пусть возвращаются в свою Россию, а нашу Украину оставят нам, украинцам

(Алина, город Новая Каховка Херсонская область, 7.03.2022).