Перша пара Чернігова «розлучається». Як опальний мер Атрошенко рятує своє майно

Посадовець, якого суд усунув від посади, готується відбиватися від правоохоронців

Шлюб довжиною 28 років у міського голови Чернігова Владислава Атрошенка «тріщить по швах». Ініціатором розриву стосунків виступила дружина мера Ірина. 17 лютого 2023 року вона подала позов до Деснянського районного суду Чернігова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

витяг із Деснянського районного суду Чернігова

Та в цій, здавалося б звичайній для українців історії (щоденно суди розглядають сотні таких справ, і статистика свідчить що понад половина шлюбів розпадається) є дивний збіг, який наштовхує на підозри про певну комбінацію. Наприклад, чому за чотири дні перед походом до суду дружину меру несподівано обдарували нерухомістю вартістю у кілька десятків мільйонів гривень? І це зробив не таємний залицяльник, а… сам Владислав Атрошенко!

«…хвилювання та радості ми ділимо порівну»

Не секрет, що міський голова Чернігова – заможна людина. Згідно з електронною декларацією за 2020 рік, сума його річних доходів становила 170,9 млн грн! Окрім низки нерухомого майна, Атрошенко засвітив колекцію брендових наручних годинників, найдорожчим серед яких є ексклюзивна модель Breguet за 1,2 млн грн у цінах 2011 року. Також є кінцевим бенефіціаром 17 підприємств, у тому числі двох кіпрських компаній.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Дуже вдячний Ірині за її підтримку і розуміння моєї життєвої позиції. Я приділяю сім’ї менше часу, ніж хотів би. Але, разом з цим, Ірина в усьому радиться зі мною, і всі проблеми, хвилювання та радості ми ділимо порівну. Хоча, безумовно, повсякденні сімейні турботи здебільшого, тримаються на плечах моєї дружини», – так відгукувався про кохану Владислав Атрошенко в офіційній біографії, розміщеній на сайті міськради.

Офіційно пара побралася 1995 року. У них народилося двоє доньок. Як писали місцеві ЗМІ, дружина Ірина Атрошенко – непублічна особа попри те, що вона викладачка у чернігівському виші. Ірина дуже рідко буває на спільних заходах зі своїм чоловіком-мером. Приміром, восени 2018-го перша леді Чернігова відвідала німецьке місто-побратим Меммінген у складі делегації міської ради, яку очолював Владислав Атрошенко. Аби не виникало каверзних запитань, пресслужба мерії одразу розставила крапки над «і»: дружина мера перебувала у поїздці за власні кошти.

Ірина Атрошенко у білому гольфі з намистом під час закордонної поїздки фото з сайту Чернігівської міськради

Якщо у публічній площині Ірина Атрошенко воліє залишатися у тіні чоловіка, то в питаннях грошових все інакше. На неї оформлені ключові активи сім’ї мера. Це близько 20 компаній різних профілів.

Що привертає увагу: переоформлення приблизно десяти фірм, якими до того володів мер Чернігова, припало на лютий 2023-го. Вже після того, як Ірина Тимофіївна подала судовий позов про розлучення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Далі сухі факти: 27 лютого 2023 року Ірина Атрошенко стала власницею київської ТОВ «Раіл», яким останні двадцять років володіли чернігівський мер та його батько.

дані Youcontrol

Цього ж дня на дружину мера переоформили місцеву телеорганізацію «Ніса», яка з 2018 року належала Владиславу Атрошенку.

дані Youcontrol

Чернігівська компанія «Форсаж», яка 2020 року принесла меру 112 млн грн доходів у вигляді повернення фінансової допомоги, у середині лютого цього року відійшла Ірині Атрошенко. Зокрема, 16 лютого вона посіла місце співзасновниці компанії, змінивши чоловіка. А наступного дня її зробили співвласницею «Форсажу».

дані Youcontrol

Та справжнісінька бізнесова love story трапилася напередодні Дня Святого Валентина. Ірина Атрошенко почала обростати майном, яке роками було записано на Владислава Атрошенка. Земельні ділянки, квартири, будинки у Чернігові та селі Іванівка Чернігівського області (всього понад 10 об’єктів нерухомості) вмить опинилися через договори дарування у дружини. На той момент дама серця градоначальника була за крок до офіційного розлучення!

Хата з господарськими будівлями мера, відображена у річній декларації за 2020 рік скрін із сайту «Декларації»

13 лютого 2023 року згаданий будинок опинився у дружини мера відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Палац на майже 800 «квадратів» вартістю 7 млн грн, відображений у річній декларації мера за 2020 рік скрін із сайту «Декларації»

… також знайшов нову власницю – Ірину Атрошенко відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Метаморфози спіткали навіть маленьку чернігівську квартиру площею 48,4 кв. м. В е-декларації за 2020 рік мер Атрошенко вказав: житло перебуває у спільній власності. Половину квартири записано на нього, іншу частину – на його матір Тамару Атрошенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

скрін із сайту «Декларації»

Та міський голова подарував і 50% цього житла Ірині Атрошенко!

відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

У власність дружини Атрошенка потрапили й трикімнатна квартира на вулиці Інститутська, що у центрі Києва і три паркомісця у тому ж будинку. Це житло Владислав Атрошенко придбав у 2013 році, коли був народним депутатом. Тепер київська нерухомість за договором про поділ майна дісталася Ірині Атрошенко.

відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Усі операції відбулися в офісі приватного нотаріуса з Чернігова, який перед тим посвідчував договори дарування.

Чи не забагато «збігів»? Тож є усі підстави припустити: розлучення перших осіб Чернігова дуже схоже на фіктивне. Цьому сприяли певні події.

Страховка від арештів та конфіскації

Правозахисник і громадський діяч із Чернігова Олександр Гашпар підмітив важливу деталь. У постанові львівської апеляції, якою відсторонено Атрошенка від управління Черніговом, зазначено, що суд першої інстанції не надав правової оцінки діям прокурорів, які в засіданнях зачитували матеріали справи, які не стосувалися судового розгляду.

У бесіді з «Главкомом» Олександр Гашпар зауважив: озвучені правоохоронцями документи, ймовірно, стосувалися епізодів кримінальних правопорушень, в яких фігурує міський голова Владислав Атрошенко. Таких, за словами громадського діяча, є два.

Перше – стосується завищення цін під час ремонту міських доріг. Як з’ясувало слідство, тендери виграли «свої» фірми, а бюджетні кошти в подальшому виводяться через підконтрольні фіктивні підприємства. Справа відкрита за статтями «зловживання владою» і «службова недбалість».

Інше розслідування, за словами громадського діяча, пов’язане з подіями довкола службової автівки міськради Toyota Camry і електрокара дружини Атрошенка Tesla Model X. Нагадаємо, що на початку вторгнення Росії в Україну Ірина Атрошенко вимушено виїхала з Чернігова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Моя дружина виїхала 24 лютого сама з двома дітьми за кермом службової машини. Як приймалося це рішення? Не так, що дружина поїде за кордон. Ми взагалі не розуміли ситуацію, як вона буде розвиватися», – зізнався журналістам Владислав Атрошенко.

А вже на початку липня 2022 року мер зі своїм водієм намагалися перевезти за кордон Tesla Model X дружини. Офіційно це було оформлено як службове відрядження до швейцарського міста Лугано. Прикордонники завернули Атрошенка, а ось його водій зумів виїхати на електрокарі. І наступного дня в’їхав в Україні на службовій Toyota Camry. Згодом ці факти лягли в основу адмінпротоколу НАЗК, а суд визнав винним чернігівського мера в ухваленні рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

«Наскільки мені відомо, правоохоронці розслідують факт незаконного переміщення службового автомобіля Чернігівської міської ради за межі країни і подальше його використання у приватних цілях дружиною мера. Між іншим, історію про конфлікт інтересів міського голови успішно довело до завершення Національне агентство з питань запобігання корупції. Тепер же правоохоронці досліджують імовірну підробку документів, за якими виїжджав із країни електрокар дружини Атрошенка, у салоні якого перебував водій міськради і сам міський голова», – розповів Олександр Гашпар.

Якщо буде зібрано достатньо доказів, то Владиславу Атрошенку можуть оголосити підозру. Тому він, за припущеннями правозахисника Гашпара, перестраховується і переписав практично все майно на дружину Ірину. Це дозволить у майбутньому уникнути арештів і потенційної конфіскації майна.

Віталій Тараненко, «Главком»