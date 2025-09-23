Похорон Pin-Up скасовується? Чим завершилася скандальна справа

Гучні викриття закінчилися пшиком: ексчлен КРАІЛ, власник та директор онлайн-казино пішли на співпрацю зі слідством і вийшли на волю

Минула зима для ринку азартних ігор пройшла під акомпанемент гучних викриттів у сфері гемблінгу. Спочатку співробітники Державного бюро розслідувань затримали тодішнього керівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Колишнього «атовця» і очільника азартного регулятора правоохоронці запідозрили у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах.

«Під час досудового розслідування ДБР було встановлено, що очолювана ним (Рудим – «Главком») установа (КРАІЛ – «Главком») видала та за вказівками якого навмисно не вчиняла дії щодо позбавлення ліцензії з організації азартних ігор у мережі інтернет комерційну структуру (ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» (бренд Pin-Up) – «Главком»), бенефіціарним власником якої є росіяни, а її представники сприяли державі-агресору. Рішення не приймалось попри численні експертизи, які засвідчили, що діяльність онлайн-казино загрожує національній безпеці. Зокрема, дані українських військових, що були клієнтами казино, могли легко потрапити до росіян», – било у дзвони слідство.

Після Рудого «дебеерівці» викрили Ігоря Зотька, номінального власника онлайн-казино Pin-Up. Саме ця компанія, за даними слідства, повністю контролювалася росіянами (Дмитром Пуніним, Іваном Банніковим, Олександром Матяшом і дружиною Пуніна Мариною Ільїною, громадянкою України – «Главком») через офшорні фірми та дивним чином розгорнула бурхливу діяльність в Україні вже під час вторгнення окупантів.

Третім фігурантом виявився підлеглий Рудого, член КРАІЛ Євген Яхній. Його роль, як вважає ДБР, зводилася до саботажу і недопущення анулювання ліцензії ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» (бренд Pin-Up). Про поведінку Яхнія раніше детально писав «Главком»: на одному із засідань Комісії, де планувався розгляд питання Pin-Up, цей посадовець оголосив себе хворим і викликав «швидку». У підсумку було зірвано роботу азартного регулятора.

Четвертим підозрюваним у пособництві державі-агресору, до якого дотягнулося слідство, став вже колишній директор ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» Олексій Попенко.

Важлива деталь. Підозри голові і члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей спричинили ефект доміно. Через відсутність кворуму КРАІЛ було заблоковано можливість ухвалювати будь-які рішення, у тому числі скасовувати ліцензії операторам грального ринку. Кабміну довелося у пожежному режимі ліквідувати паралізований орган і створити новий – агентство «ПлейСіті».

Силовики, оголосивши, що викрили організовану групу, автоматично підігріли суспільні очікування невідворотності покарання. Тим паче у текстах підозр звучала сувора стаття: 111-2 Кримінального кодексу («Пособництво державі-агресору») – 10-12 років позбавлення волі. Що ж вийшло на виході? Вироки, ухвалені судом, здивують читача…

Із СІЗО – на волю!

«Главком» отримав тексти вироків щодо двох із чотирьох фігурантів зі «справи Pin-Up». Найбільш фартовим виявився ексдиректор ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» із адвокатським свідоцтвом Олексій Попенко. Тепер в його обвинувальному акті – ані слова про пособництво Росії. Водночас йому приписали колабораційну діяльність, покарання за яку достатньо м’ягке – від трьох до п’яти років тюрми. Але на цьому приємні «сюрпризи» для обвинуваченого не завершилися.

За кілька днів до передачі справи до суду Попенко уклав угоду про визнання винуватості. Це означало, що він повністю визнав вину і готовий одержати пом’якшене покарання. Зрештою, Феміда призначила фігуранту п’ять років в’язниці, які замінила на три роки іспитового терміну.

Замість тюрми ексдиректор ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» вийшов на волю витяг із вироку Олексія Попенка

Крім того, суд застосував спецконфіскацію і списав з рахунків ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» 2,6 млрд грн на потреби держави. Ці кошти кілька місяців перебували під арештом; потім ними розпоряджалося Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), закупивши «Військові облігації».

Сухим із води (точніше зі слідчого ізолятору) вийшов і колишній член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Євген Яхній, який, як стверджувало слідство, імітував хворобу, аби заблокувати негативне рішення регулятора для Pin-Up. Як і Попенко, він уклав угоду про визнання винуватості. У ній, зокрема, зазначено, що Яхній зобов’язався не змінювати свідчення, надані під час досудового розслідування; співпрацювати зі слідством щодо викриття інших осіб, які засвітилися у кримінальних провадженнях «з азартним присмаком». Із вироку випливає, що Яхній давав свідчення щодо кінцевого бенефіціара ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» Ігоря Зотька.

Зі смішного – Яхній перерахував 340 тис. грн добровільного внеску на підтримку Збройних сил України. Адже, за даними його декларації за 2023 рік, на банківських рахунках ексчлена КРАІЛ лежало 3 млн грн. Та ще готівкою він мав 310 тис. грн і $188 тис.

Таким чином, за вчинений злочин Євген Яхній одержав п’ять років позбавлення волі, які Феміда замінила на два роки іспитового терміну і розпорядилася звільнити з-під варти в залі суду.

До слова, з обвинувального акту експредставника азартного регулятора також випарувалася згадка про пособництво державі-агресору.

Колишній член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Євген Яхній відсидів дев’ять місяців у СІЗО і тепер до нього нема претензій витяг із вироку Євгену Яхнію

Окремо «Главкому» вдалося отримати підтвердження факту, що «пін-апівець» Ігор Зотько також пішов на угоду про визнання винуватості.

Номінальний власник ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» Ігор Зотько пішов на угоду про визнання винуватості дані: YouControl

5 вересня Печерський райсуд її затвердив. Зотько погодився з кваліфікацією злочину «колабораційна діяльність».

Вирок Ігорю Зотюку зник із судового реєстру дані: «Судова влада України»

Однак з невідомих причин текст вироку вилучено з судового реєстру.

А от колишній керівник КРАІЛ Іван Рудий досі залишається у СІЗО. Паралельно заочне розслідування триває щодо росіян Дмитра Пуніна, Івана Баннікова, Олександра Матяша і громадян України Марини Ільїної та її батька Володимира Ільяна.

Росіяни не здаються?

До початку червня 2025 року онлайн-казино Pin-Up продовжувало зберігати ліцензію, видану КРАІЛ у квітні 2021-го. Однак 3 червня агентство «ПлейСіті» анулювало її.

3 червня 2025 року ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» (бренд Pin-Up) втратило ліцензію на провадження діяльності з організації а проведення азартних ігор казино в інтернеті

За даними аналітичного ресурсу YouControl, протягом 2021-2024 років дохід Pin-Up в Україні склав 6,4 млрд грн. Як свідчать матеріали кримінального провадження, за січень 2022 року-червень 2023 року оператор азартного ринку не сплатив до бюджету 10,6 млн грн податків. Також за січень 2022 року-квітень 2024 року Pin-Up переказало 274,9 млн грн виплат у вигляді ліцензійних платежів фірмі Guruflow Team LTD, яке контролює подружжя Пунін-Ільїна.

25 липня Україна спробувала заблокувати Pin-Up та його бенефіціарів. Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про накладання санкцій на ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» терміном на 10 років. Такі ж санкції було запроваджено проти росіян Дмитра Пуніна, Івана Баннікова та Олександра Матяша.

Попри «санкційну» підніжку Pin-Up усе ж вдалося отримати деякі сатисфакції. 25 серпня Печерський райсуд скасував арешт 100% частки статутного капіталу ТОВ «Укр Гейм Технолоджі». Через два дні у компанії змінився директор: місце засудженого Олексія Попенка посів Андрій Крикун.

дані: YouControl

Що цікаво: ухвала про скасування арешту Pin-Up також безслідно зникла з судового реєстру.

За даними ЗМІ, суд розблокував коштовні активи зі «справи Pin-Up», які перебували під арештом. Ідеться про ресторан «Монако» у центрі столиці площею 1273 кв. м; комплекс «Купецький двір» на Столичному шосе площею 536,5 кв. м і готель «Поділ Плаза» – 2965,5 кв. м;

Скасування арештів суд пояснив тим, що правоохоронці не надали достатніх доказів зв’язку цих активів із фінансуванням російської агресії чи іншою злочинною діяльністю. Щоправда, ще у квітні 2025 року АРМА записало відео, у якому хвалилося оглядом елітних активів російського онлайн-казино Pin-Up у Києві. Йшлося саме про «Монако», «Купецький двір» і «Поділ Плаза».

Разом із тим, 19 вересня Верховний суд зареєстрував позов росіянина Дмитра Пуніна до президента Володимира Зеленського. Позивач хоче скасувати персональні санкції в Україні. Таким же шляхом пішло й ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», оскаржуючи санкції.

Віталій Тараненко, «Главком»