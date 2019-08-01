Поліція проти професора філології. Усі деталі гучного скандалу

Валерій Іванов

У Нацполіції працює цілий департамент захисту співробітника Шевцова?

Майже рік слідчі Національної поліції намагаються знайти і покарати авторів групи в соціальних мережах, які проводили журналістські розслідування, присвячені заступнику начальника Головного слідчого управління Євгену Шевцову і його дружині-бізнесмену Альоні Дегрик.

Та замість оприлюднення результатів розслідування слідчі спровокували скандал, на який вже відреагували журналістські організації та західні дипломати. Поліцію звинуватили у цькуванні її «кривдника» і членів його сім'ї.

Проблема професора Іванова

На цьому тижні Комісія з журналістської етики (КЖУ) звернулася до глави МВС Арсена Авакова і керівника Нацполіції Сергія Князєва, закликавши їх припинити тиск на президента Академії української преси, професора Валерія Іванова. Приводом став лист з Головного слідчого управління, в якому співробітники поліції просили Комісію з журналістської етики надати інформацію про Іванова. У Комісії вважають, що професора банально цькують. 7 травня у нього було проведено обшук. Заарештовано банківські рахунки сім'ї, а групи «громадських тітушок» атакують публічні заходи за участю Іванова, поширюючи біля входу листівки з «компроматом». Лунають погрози фізичної розправи. В інтернеті поширюється неправдива інформація про цю людину.

«Те, що відбувається, інакше як цькування я охарактеризувати не можу. Щодня виходять брехливі статті про мене на зливних сайтах. Боти пишуть однотипні коментарі та погрози у Фейсбуці. Якісь люди роздають листівки про мене учасникам наукових заходів, в яких я беру участь. Відбувається цілеспрямована дискредитація, спроба зіпсувати репутацію... Тиск поки психологічний, але я відчуваю, що в будь-який момент все це може набути фізичних форм впливу... Я буквально переймаюся безпекою своєї сім'ї», - розповів Валерій Іванов.





За словами професора, по ньому б'ють через сина – Дениса Іванова, також журналіста за освітою. Іванов-молодший мав відношення до проекту журналістських розслідувань, який милого року публікував інформацію про одного з високопоставлених чиновників Нацполіції, завадивши йому обійняти керівну посаду в Державному бюро розслідувань. «Група журналістів за участю мого сина проводила в соцмережах розслідування, присвячені кандидатам, які подавалися на конкурс в ДБР. Цікавою фігурою виявився Євген Шевцов, бізнес і доходи його сім'ї викликали безліч запитань. І ці питання ставилися публічно, громадськими активістами, які брали участь у відборі. У результаті кандидатура Шевцова не пройшла, але було порушено кримінальну справу, фігурантом якої зробили… мого сина. Йому інкримінувалося не просто втручання в особисте життя Шевцова, а участь в якісь змові проти нього. Через якийсь час слідство зрозуміло безперспективність спроб прив'язати сина до криміналу, і співробітники поліції почали тиск на мене з дружиною, як батьків Дениса», - пояснює причину своїх проблем Валерій Іванов.

Реакція журналістів

«Ми бачимо тут мотиви помсти за інформацію, яка була опублікована Денисом Івановим. Абсолютно обурливо, коли чиниться тиск на нашого колегу, і ми відкидаємо запевнення, які ще в травні надали нам в МВС і Нацполіції, що нічого страшного не відбувається, що це звичайні слідчі дії. Але, на жаль, ми бачимо, що з травня ця ситуація триває – факти тиску на журналістів, представників медіасфери. Тому зараз ми додатково направляємо запит до керівництва МВС, Нацполіції і пропонуємо їм гідно вийти з цієї ситуації, припинити дії підлеглих, які несуть репутаційні ризики для самих керівників», - вважає голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

«Ми зробили публічну заяву разом з Спілкою журналістів і Комісією з питань журналістської етики на підтримку Валерія Іванова. Свого колегу будемо відстоювати і чинити опір усім таким історіям. Тому що ми бачимо використання адмінресурсу проти нашого колеги. Очевидно, що їм (поліції) є що приховувати. І тому починається використання адмінресурсу. Ми підтримуємо Іванова і будемо робити цю історію публічною », - запевнив генеральний директор Української асоціації медіа бізнесу Олексій Погорєлов.

Звинувачувати лише групу у Facebook у тому, що вона зіпсувала репутацію Євгена Шевцова, було б несправедливо. Адже питання до Шевцова виникли і не у журналістів. Наприклад, член внутрішньої конкурсної комісії №1 у ДБР, правозахисник Олександр Лємєнов закликав главу Держбюро не призначати Шевцова, бо той «має не тільки негативну репутацію серед правоохоронців, його дружина є мультимільйонером з бізнесом у досить неоднозначній сфері (онлайн-ігри, беттінг)».

Викриття Шевцова і Дегрик. Хронологія

Чи й справді були підстави, щоб активісти і журналісти так жорстко ставили питання щодо кандидатури Шевцова?

Євген Шевцов не отримав посади у Держбюро розслідувань через скандальні розслідування журналістів?

Програма «Наші гроші з Денисом Бігусом», наприклад, повідомила, що подружжя Шевцових фігурують у кримінальному провадженні за підозрою у відмиванні нелегальних доходів і виведення коштів до Росії.

Журналісти ще одного ділового видання Mind з'ясували, що Альона Дегрик і її платіжна система «Лео» є одним зі стейкхолдерів платіжної системи Tyme. Діяльність цієї системи припинив Нацбанк за наполяганням СБУ. Вона надала документальні свідчення того, що Tyme переводила кошти за допомогою заборонених в Україні російських платіжних систем (до 2014 року система працювала в Україні під брендом відомого російського сервісу Qiwi), використовуючи як транзитні точки країни Близького Сходу.

Наприкінці 2015 року журналіст «1+1» Олександр Дубинський разом з колегою Євгеном Плінским провели розслідування, що стосується бізнесу Альони Дегрик. «Мова про розкриття схем фінансування тероризму. До цих пір в Л/ДНР працює мережа платіжних терміналів, за допомогою яких можна відправляти «безнал» в Україну. І це попри заборону НБУ на ведення фіндіяльності на окупованих територіях», - писав Дубинський. Як встановили журналісти, за умови поповнення мобільного рахунку через термінал в окупованому Донецьку гроші приходили на рахунок від компанії «Фаст пей», якою володів Олександр Самуленко - номінальний співзасновник багатьох компаній Альони Дегрик.

Про причетність «Фаст пей» до фінансових операцій в Л/ДНР йшлося і в розслідуванні поважного «Дзеркала тижня».

Якщо звернутися до даних судових реєстрів, можна переконатися, що Шевцов та його дружина дійсно фігурували в справах, відкритих Генпрокуратурою (кримінальне провадження № 42017000000002925), СБУ, ДБР і... самою Нацполіцією. Фігурантів звинувачували у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, фіктивному підприємництві, веденні забороненого в Україні грального бізнесу, перевищенні службових повноважень і нарешті фінансуванні тероризму в Л/ДНР (постанова Печерського суду Києва від 22 березня 2016 року, ухвалена на основі досудового розслідування №12015000000000601 від 3 листопада 2015 року Головного слідчого управління Нацполіції). Як випливає з постанови Придніпровського суду міста Черкаси, ряд компаній, в тому числі «Леогеймінг» і «ФК Леогеймінг пей» дружини Шевцова Альони Дегрик підозрюються у тому, що (в рішенні суду вимагається вилучити їхню документацію у зв1зку з підозрами у нижчезазначеному) займалися нелегальним переведенням коштів у Росію від забороненого в Україні букмекерського бізнесу. А саме – доходів компанії «Парі-матч». За даними слідства, щорічний обсяг транзакцій становив $350 млн.

Процедура розгляду кандидатури Шевцова у ДБР привела до ще одного скандалу. Автори розслідування програми «Схеми», підготовленого спільно «Радіо Свобода» і телеканалом «UA: Перший», встановили, що за заступника начальника слідчого управління голосували три члени конкурсної комісії, які раніше не брали участь у проведених з ним співбесідах. Серед них - перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька. Фактично комісія, яка повинна обирати посадових осіб відомства, прийшла на засідання з уже готовим списком переможців. Після цього керівник ДБР Роман Труба заявив про необхідність додаткової перевірки, а через місяць оголосив, що відмовляється призначати рекомендованих комісією переможців конкурсу.

У результаті призначення відбулися тільки в листопаді, і четверо з 27 переможців, у тому числі Євген Шевцов, не отримали посад у Держбюро.

Яку роль в цьому зіграли журналістські розслідування, сказати складно. Не секрет, що групи впливу у БПП і «Народному фронті» намагалися просунути до ДБР своїх людей. За кожним з керівників нового органу маячила тінь впливових покровителів - Грановського, Третьякова, Загорія. Можливо, на той момент покровителів Шевцова з системи МВС просто відсунули в бік. А розслідування журналістів просто стали зручним приводом.

Євген Шевцов має успішну дружину-бізнесмена Альону Дегрик

Судові справи

Попри все це Сім'я Шевцова-Дегрик активно захищала репутацію в судах. Альона Дегрик позивалась до активіста Олександра Лємєнова і видання Mind.ua, вимагаючи спростувати її зв'язок з Tyme. У відповідь журналісти опублікували додаткові докази. Зараз триває судовий розгляд, а автори видання готують нове розслідування про бізнес подружжя.

Тим часом Денис Іванов зараз знаходиться за кордоном, стверджуючи, що в Україні його дружині і двом маленьким дітям загрожує фізична розправа. За його словами, Євген Шевцов вимагає назвати імена замовників розслідувань, обіцяючи у відповідь закрити кримінальні справи і зняти арешт з активів сім'ї. «Влітку 2018 роки з'явився проект журналістських розслідувань ACAB. У групі публікувалися матеріали критичного змісту про роботу Нацполіції. У тому числі там були два дописи про Євгена Шевцова. У січні 2019 роки до мене в офіс і до квартири прийшли з обшуками у справі якогось Зайця, який проходить у справі про вимагання грошей у Шевцова і про якого я вперше дізнався з постанови про обшук. Протягом тижня після обшуку зі мною зв'язався посередник Шевцова, суть пропозиції полягала в тому, щоб ми дали свідчення і розкрили імена «замовників розслідувань» та авторів публікацій у групі ACAB. Після цього поліцейські увірвалися в будинок батьків, там був тільки мій 83-річний дідусь, який дуже важко це переніс. Підстава для обшуку – мій батько спілкувався зі мною по месенджер. Тобто, факт мого листування з батьком став приводом для обшуку», - обурений Іванов-молодший.





Денис Іванов зараз знаходиться за кордоном, стверджує, що в Україні його дружині і маленьким дітям загрожує фізична розправа

Як стверджують адвокати Іванових, сім'ю в поліції намагаються зробити організаторами злочинного угруповання, метою якого нібито був збір інформації про відомих осіб. Наприклад, про Шевцова і його дружину. Крім того, поліція витребувала у Генпрокуратури закрите у 2017 році провадження проти компанії Іванова-молодшого. Його відкрили після того, як в Facebook з'явилися публікації, присвячені Шевцову...

Що спровокувало бурю

Що ж таке повідомила Facebook-група ACAB.UA?

У ній були опубліковані фото автомобіля Range Rover, розкішні квартири у дорогих районах Києва, заміський будинок поліцейського і його дружини, а також світлини ресторану в центрі Києва - Touch Café і ресторану-клубу «Золоте руно» в Одесі. ACAB також писав про звинувачення компанії Дегрик «Леогеймінг пей» у виведенні коштів букмекерських контор і онлайн-казино до Росії. У паблік виклали кадри, на яких видно, як Альона Дегрик входить в офіс компанії «М.С.Л», лотерейного оператора, в 2011 році купленого російською Альфа-груп.





Альона Дегрик - генеральний директор ФК «Леогеймінг пей», CEO процесінгової компанії LeoGaming

«Ні для кого не секрет, що навколо призначень до ДБР велася інформаційна війна. Було багато журналістських розслідувань, вкидів з різних сторін. Але це нормально, це дозволяє конкурсній комісії прийняти рішення прозоро, отримавши щодо кожного кандидата весь масив інформації, як позитивної, так і негативної, - говорить Дмитро Тузов, ведучий радіо «НВ», блогер «Української правди». - І не можна цю, нехай навіть іноді надмірно агресивну і безапеляційну, інформаційну боротьбу порівнювати з криміналітетом – тією ж справою Варченко, коли робились фейкові заяви, зламали аккаунт в фейсбуці. За такі речі дійсно потрібно карати. А відкривати кримінальну справи на людей, які виклали інформацію про розкішні квартири, будинки, ресторани, і автомобілі чиновника, це нормально тільки в Росії. У всьому світі це дикість. Дивно, що у Нацполіції цього не розуміють».

Тим часом ситуація навколо сім'ї Іванових привернула увагу і міжнародних журналістських організацій. Валерій Іванов – відомий учений (понад 500 наукових праць, автор 10 підручників і 26 посібників, десятків монографій) та завідувач кафедри Інституту журналістики Університету Шевченка, а також керівник низки науково-дослідних проектів для представництв німецьких політичних фондів, американських організацій (IREX і Internews), посольств США, Британії, Нідерландів, Німеччини. І тому обшуки у Іванова, а тим більше звинувачення доктора філологічних наук у зв'язках з організованою злочинністю викликали подив у західних партнерів. Посольство США зробило заяву про те, що українські органи влади несуть велику відповідальність за забезпечення сприятливого та безпечного середовища для незалежних медіа.

«Шевцов - жива людина, він має право відстоювати свою честь і репутацію у спосіб, передбачений законом. Але він сам стає злочинцем, коли використовує доручену йому державну машину, що працює не гроші платників податків, у особистих цілях. Коли фабрикуються кримінальні справи, проводяться обшуки, арештовується майно. Зараз відбувається саме це. Вражаю, що керівники Шевцова або цього не помічають, або помічати не хочуть», - коментує адвокат Дениса Іванова Олег Бабич.

«Главком» звернувся до заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції Євгена Шевцова з проханням прокоментувати скандальну історію.

Зокрема, ми поцікавились, чи пов'язує пан Шевцов зрив свого призначення на пост керівника Першого управління організації досудових розслідувань ДБР з публікацією негативної інформації у ЗМІ і соцмережах? Чи правда, що справа про інформаційне обслуговування «Укрзалізнциці» компанією Іванова-молодшого, закрита Генпрокуратурою у зв'язку з відсутністю складу злочину у 2017 році, була відновлена Нацполіцією після публікацій у групи ACAB?

Чи мають співробітники поліції стосунок до анонімних публікацій і акцій прямої дії проти професора Іванова?

Чи є конфліктом інтересів, коли підлеглі розслідують справу, в якому їх начальник фігурує як потерпілий?

На момент виходу матеріалу коментарів Євгена Шевцова не надійшло. Він уперто не бере слухавку.

Редакція готова опублікувати позицію Шевцова, як тільки він буде готовий її оприлюднити.

Інна Михайлівська, для «Главкома»