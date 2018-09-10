В Україну сьогодні доставлять перший локомотив General Electric
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Наприкінці 2018 року та впродовж першого кварталу 2019 року планується постачання 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC
Перший локомотив TE33AC американської компанії General Electric прибуде до України о 21 годині 10 вересня.
Про це повідомив очільник «Укрзалізниці» Євген Кравцов у Twitter.
«Близько 21-ї сьогодні зустрічаємо судно з першим локомотивом TE33AC General Electric. Зранку-розвантаження краном на рейки, підготовка до руху, митні формальності і 14-го вересня наш «Тризуб» попрямує «холодною тягою» на Крюківський завод для остаточного укомплектування, - написав він.
Як зазначає «Центр транспортних стратегій», локомотив перевозить до України судно BBC Balboa. Зранку, 10 вересня, воно ввійшло в акваторію Чорного моря, а близько 21 години очікується його розвантаження на морському порту «Чорноморськ».
23 лютого «Укрзалізниця» та американська корпорація General Electric підписали мільярдний контракт. Рамкова угода передбачає модернізацію локомотивів та будівництво нових. Однією з умов угоди є локалізація виробництва локомотивів в Україні: на першому етапі — 10%, пізніше — 40%.
Наприкінці 2018 року та впродовж першого кварталу 2019 року планується постачання 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC з рівнем локалізації 10 %. Їх виробництво стартувало на початку 2018 року в США, і перші поставки заплановані вже цієї осені. Загалом за 15 років УЗ планує закупити до 225 нових тепловозів та модернізувати до 75 існуючих.