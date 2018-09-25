Яценюк та Ляшко заводять в Раду колишніх «регіоналів». Досьє на новачків



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До Ради потрапляють двоє колишніх «регіоналів» - Сергій Кондратюк та Олександр Гулак

Замість двох жінок, які вибули з парламенту до ЦВК, мандати отримають двоє чоловіків

У новий склад ЦВК, який Верховна Рада таки обрала минулого тижня, увійшли два діючих народних депутати – Ірина Єфремова з «Народного фронту» та Тетяна Юзькова з Радикальної партії Олега Ляшка. Обидві вони – списочники, тож відповідно їх замінять кандидати, що розміщувались сходинками нижче у партійних списках, складених до виборів-2014.

Цьому скликанню парламенту лишилося працювати рік, тож у тих, хто поповнює депутатські ряди, ще вистачить часу «увійти в історію».

Одразу зазначимо гендерний аспект: замість двох жінок, які вибули з парламенту до ЦВК, до Ради потрапляють двоє чоловіків.

Сергій Кондратюк, «Народний фронт»

У «Фронту» «виграшним» стає вже 82-е місце у списку. Соратники Яценюка-Турчинова-Авакова не приховують, що десь після 30-го місця список у буремному 2014-му заповнювався «як попало». Але несподіваний успіх на тих виборах та масовий похід списочників з парламенту у виконавчі органи влади призвів до того, що ті, кого приписали у кандидати в депутати «за компанію», у підсумку отримали мандати. Остання рокіровка сталася у березні, коли треба було замінити обрану омбудсменом Людмилу Денісову. Тоді ряди «фронтовиків» у парламенті поповнив Михайло Побочіх, всі заслуги якого зводились до того, що він працював в контрольованому соратниками Арсенія Яценюка Ощадбанку.

Тепер за списком в депутати вибився персонаж, який був раніше пов'язаний з політикою. Але це якраз той випадок, коли б таку стрічку з біографії нардеп-неофіт волів би викинути. У 2010 році в Житомирській обласній раді 6-го скликання Сергій Кондратюк представляв Партію регіонів. Входив до постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку бізнесу регіону, інвестиційної діяльності та середнього і малого бізнесу. В 6-му скликанні Верховної Ради був помічником депутата-«регіонала» Віталія Журавського.

Кондратюк народився 6 червня 1968 року і закінчив Донецький державний технічний університет за спеціальністю «інженер». Його професійна біографія пов’язана із Житомиром, де він обіймав доволі хлібні місця: у 2007–2010 роках керував «Житомирським облавтодором», а у 2010–2013-х – Службою автодоріг регіону. В часи своєї роботи в облавтодорі Кондратюк був втягнутий в досить сумнівну історію – спочатку підприємство надало йому 1,2 млн грн позики строком на 18 років, а через два роки взагалі списало цю заборгованість. У 2014 році суд визнав договір позики недійсним та стягнув з Кондратюка в бюджет майже 1 млн грн. Цього ж року після звільнення зі Служби автодоріг Кондратюк судився за відновлення на посаді, але безрезультатно. На парламентські вибори він йшов вже як «тимчасово не працюючий». Загалом можна спрогнозувати, що навряд слід очікувати від нового депутата великої медійної активності. Скоріш за все, він поповнить ряди слухняних та мовчазних «кнопкодавів» у «Народному фронті». Хоча, можливо, розуміючи нульові перспективи його нинішньої політсили, одразу почне шукати новий дах.

А от з-за спини Кондратюка у списку «Народного фронту» з 83-го місця виглядає досить відомий кандидат – заступник міністра молоді та спорту Ігор Гоцул, який потрапив у скандал з «анонімною» формою для українських спортсменів, які виступали на Чемпіонаті світу з легкої атлетики.

Олександр Гулак, Радикальна партія

Отримавши можливість за новим законом зачищати список вже після виборів, «ляшківці» цим активно скористалися. Так, безпосередньо перед 30-м місцем, яке минулого тижня стало прохідним для Олександра Гулака, партія ще у березні 2016 року припинила реєстрацію одразу двох кандидатів (27-е та 29-е місця). Тож після такої внутрішньопартійної люстрації можна казати, що тепер в обоймі Ляшка лишилися лише перевірені люди.

Гулак реєструвався в ЦВК тимчасово безробітним, втім вже після виборів в 2015 році він став депутатом Макарівської райради Київської області від… БПП «Солідарність», а згодом і очолив цю райраду. Тепер для нього відкриваються нові горизонти. Але хоча Гулака ще не приводили до парламентської присяги, схоже сам він вже визначився з новим місцем роботи, зазначивши в своєму досьє на сторінці у Facebook – «Працює в Verkhovna Rada».

Гулак народився 17 травня 1982 року в смт Макарів Київської області. В його біографії значиться, що він закінчив Міжгалузевий інститут управління Міністерства освіти і науки за фахом «Правознавство», Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті за фахом «Землевпорядкування та кадастр», Національну державну академію державного управління при президентові України за спеціальністю «Державне управління» та Університет новітніх технологій за спеціальністю «Геодезія». Водночас, попри весь цей розсип інститутів та академій, в документах, поданих до ЦВК в 2014 році, Гулак чомусь значився як єдиний кандидат з першої тридцятки партії без вищої освіти – тільки з середньою спеціальною.

Якщо лідер радикалів Ляшко полюбляє епатажно закушувати земелькою з парламентської трибуни, то новий депутат займався земельним питанням професійно. З 2004 по 2009 рік працював у Макарівському райвідділі Київської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру» при Держкомземі. Надалі Гулак очолював відділ управління спочатку Держкомзему, а потім Держземагентства в Макарівському районі (2012–2015 роки). В 2015 році виїхав за межі Макарівського району в Обухівський, де працював в місцевому управлінні Держземагентства.

Як і Кондратюк, Гулак також був помічником народного депутата від Партії регіонів 6-го скликання (Валерія Харліма) та й сам в 2011-му ставав депутатом Макарівської райради від Партії регіонів. Саме непогані відносини з тодішньою владою могли стати для Гулака запорукою непоганої кар’єри на ласому земельному напрямку у столичній області.

А те, що місце роботи Гулака відбилося на його добробуті, очевидно. Молодий чиновник, який все своє коротке трудове життя пропрацював на держслужбі, вражає своєю нескромною декларацією. Із «профільними» активами у Гулака все більш ніж гаразд: він володіє вісьмома земельними ділянками в різних районах Київській області загальною площею 3,5 гектари плюс ще шістнадцять – у дружини Ольги (26,5 гектарів). Подружжя задекларувало численну кількість ювелірних виробів, годинники Ulisse Nardin, Franck Muller, гідроцикл Bombardier 2007 року випуску, Land Rover та Mercedes-Benz (обидва – 2015 року, записані на дружину).

Левову частину доходів сімейства Гулаків складає дохід від надання майна в оренду та відчуження рухомого та нерухомого майна (загалом – майже 3,5 млн грн за 2017-й рік), значно менше – дохід від відчуження цінних прав та корпоративних паперів (347 тис. грн). Минулого року журналісти виявили, що згідно з партійним звітом броньований Cadillac Escaladе 2011 року, на якому їздить Ляшко, орендується за бюджетні кошти якраз у Гулака. Але у самого нього такого авто в декларації нема. Заробітна плата Гулака за рік склала 356,5 тис. грн, готівкою він тримає 5 млн грн.

Деякі ЗМІ називають Гулака керівником охорони Ляшка. Головний «радикал» так завзято хотів провести свого соратника до парламенту, що вимагав скласти мандат іншого депутата своєї фракції Ігоря Попова нібито через погане виховання сина, якого спіймали під час пограбування магазину. Але поповнити фракцію чиновником-латифундистом вдасться тільки зараз.