Уже не 90-60-90: Стефания Феррарио разрушила стереотипы о модельной внешности



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cyber.sports.ru

Модели плюс-сайз с каждым днем становятся все более популярными благодаря своему обаянию, бесстрашному стремлению к самовыражению, а также тому факту, что человечество постепенно приходит к пониманию, что чрезмерная худоба — это очень нездорово.

Возможно, благодаря этим отважным девушкам модельная индустрия скоро одумается и перестанет дискриминировать моделей, чьи размеры чуть больше пресловутых 90-60-90.

Но пока такие девушки все еще называются моделями больших размеров. Кому-то такое название может показаться логичным и нормальным, но только не австралийке Стефании Феррарио. 23-летняя модель активно выступает против навешивания ярлыка «плюс-сайз» на таких, как она.

Чаще всего Стефания снимается в откровенном нижнем белье, которое как нельзя лучше подчеркивает ее сексуальные изгибы, а свои фотографии девушка активно публикует в Инстаграм-аккаунте под хештегом #DropThePlus.

Стефания уверена, что пора перестать вешать на людей какие-либо ярлыки, в том числе и позорное «модель размера плюс». «Я нахожу это ущемлением своих прав и возможностей», — делится она в многочисленных интервью.

«Я вовсе не довольна тем, что меня называют размер плюс, но я горжусь тем, что меня называют модель — это и есть моя профессия», — заявляет Стефания.

Джерело: newperexod.com