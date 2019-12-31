ВИДАЛИТИ (ДУБЛЬ) СТРАННАЯ НОВОСТЬ. Депутат «Слуги народа» пришла в Раду в ботинках за 963 евро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутат «Слуги народа» Оксана Дмитриева в Верховную Раду всегда одевается нестандартно

Сегодня Оксана Дмитриева пришла в парламент в ботильонах 'Eri' от Alexander Wang. Такие в белом цвете можно было приобрести за 777 евро. Это уже со скидкой. Изначальная цена - 963 евро.

По курсу НБУ, это 25220 грн при средней зарплате нардепа 20-23 тыс.грн.

Ранее, в руках у депутата Дмитриевой разглядели сумку Sicily от известного итальянского дома мод, который создали дизайнеры Доменико Дольче и Стеффано Габбана.

Такая модель как у Оксаны представлена в нескольких размерах и в богатой цветовой палитре. У депутата сумка среднего размера красного цвета. Аксессуар выполнен из телячьей кожи с тиснением.

Цена такой сумки €1325 или без малого 35 000 гривен.

До прихода в политику Оксана Дмитриева работала стоматологом, была главврачом клиники Status Dental Studio, которую основала. В 2017 году получила звание «Женщина третьего тысячелетия», а также участвовала в конкурсе красоты Mrs. Ukraine International 2018.