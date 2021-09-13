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    Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Камилой Кабейо. Лучшие наряды звезд на премии MTV (фото)

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    Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Камилой Кабейо. Лучшие наряды звезд на премии MTV (фото)
    instagram.com/gettyentertainment/

    Лучшим новым артистом года на премии MTV VMA стала звезда зумеров Оливия Родриго

    В Лос-Анджелесе отгремела ежегодная церемония MTV Video Music Awards, ведущей которой стала яркая рэперша Doja Cat. Для многих звезд этот вечер оказался очередным свиданием: вместе его провели рокерские парочки Меган Фокс и Machine Gun Kelly, Кортни Кардашьян с Трэвисом Баркером и Аврил Лавин с бойфрендом Mod Sun, а еще супруги Бибер, Шон Мендес с Камилой Кабейо и Конор Макгрегор с женой.

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    Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Камилой Кабейо. Лучшие наряды звезд на премии MTV (фото)
    Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Камилой Кабейо. Лучшие наряды звезд на премии MTV (фото)
    Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Камилой Кабейо. Лучшие наряды звезд на премии MTV (фото)
    Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Камилой Кабейо. Лучшие наряды звезд на премии MTV (фото)
    Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Камилой Кабейо. Лучшие наряды звезд на премии MTV (фото)
    Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Камилой Кабейо. Лучшие наряды звезд на премии MTV (фото)
    Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Камилой Кабейо. Лучшие наряды звезд на премии MTV (фото)
    Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Камилой Кабейо. Лучшие наряды звезд на премии MTV (фото)
    Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Камилой Кабейо. Лучшие наряды звезд на премии MTV (фото)
    Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Камилой Кабейо. Лучшие наряды звезд на премии MTV (фото)
    Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Камилой Кабейо. Лучшие наряды звезд на премии MTV (фото)
    Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Камилой Кабейо. Лучшие наряды звезд на премии MTV (фото)
    instagram.com/gettyentertainment/

    Лучшим новым артистом года на премии MTV VMA стала звезда зумеров Оливия Родриго, а песней года — ее хит drivers license. Лучшим артистом назван Джастин Бибер, впервые за много лет посетивший церемонию, лучшим музыкальным видео — MONTERO (Call Me by Your Name) скандального рэпера Lil Nas X, а лучшей группой — ветераны k-pop BTS.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

    Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

    Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.

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    Теги: знаменитости Пэрис Хилтон Дженнифер Лопес Кардашьян шоу-бизнес
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    Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Камилой Кабейо. Лучшие наряды звезд на премии MTV (фото)