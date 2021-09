Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Камилой Кабейо. Лучшие наряды звезд на премии MTV (фото)

Лучшим новым артистом года на премии MTV VMA стала звезда зумеров Оливия Родриго

В Лос-Анджелесе отгремела ежегодная церемония MTV Video Music Awards, ведущей которой стала яркая рэперша Doja Cat. Для многих звезд этот вечер оказался очередным свиданием: вместе его провели рокерские парочки Меган Фокс и Machine Gun Kelly, Кортни Кардашьян с Трэвисом Баркером и Аврил Лавин с бойфрендом Mod Sun, а еще супруги Бибер, Шон Мендес с Камилой Кабейо и Конор Макгрегор с женой.

Лучшим новым артистом года на премии MTV VMA стала звезда зумеров Оливия Родриго, а песней года — ее хит drivers license. Лучшим артистом назван Джастин Бибер, впервые за много лет посетивший церемонию, лучшим музыкальным видео — MONTERO (Call Me by Your Name) скандального рэпера Lil Nas X, а лучшей группой — ветераны k-pop BTS.

Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.