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    Как носить мини-юбки в 2019 году: примеры из streetstyle

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    Как носить мини-юбки в 2019 году: примеры из streetstyle
    vogue.ua

    Наступила весна, а значит пришло время воздушных блуз, весенних туфель, молочных тренчей и коротких юбок, которые в этом сезоне обрели новую жизнь

    Среди главных моделей нового сезона: джинсовые мини с необработанными краями, кожаные модели всех оттенков шоколада, традиционная клетка и звериный принт, а также геометрические узоры и дерзкий винил.

    Модницы радостно встретили возвращение мини, умело сочетая элегантность и небрежную расслабленность.

    Девушки комбинируют юбки как с маскулинными жакетами и небанальными рубашками, так и с удлиненными худи и спортивными бомберами.

    Конечно, вещь, которую мы сегодня привыкли называть мини-юбкой была в обиходе еще задолго до нашей эры. Но она была внедрена в женский гардероб только тысячи лет спустя.

    В начале ХХ века короткие юбки себе могли позволить  лишь спортсмены или артисты (скажем, циркачи или танцовщики).

    Обычному человеку появиться в таком одеянии на публике считалось неприемлемо, лишь самые отважные девушки, как Жозефин Беккер, могли себе позволить так эпатировать общество в то время. 

    Разумеется, юбка укорачивалась постепенно, пока не достигла апогея своей длины, прозванной «мини». Официальной точкой отсчета истории знакомой нам сегодня мини-юбки считается первая половина 1960-х годов.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    И, несмотря на то, что существует множество версий как это все началось и кто был первопроходцем в этой области (авторство также приписывают французу Андре Куррежу), все же принято считать, что именно Мэри Куант является «матерью» этого предмета одежды. 

    Джерело: vogue.ua

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