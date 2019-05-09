Модницы показали, как носить брючные костюмы: стильные фото



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vogue.ua

За окном май – уже не холодно, но еще и не слишком жарко

Идеальная погода для того, чтобы надеть брючный костюм, и модницы вовсю этим пользуются. Так, свободные силуэты, маскулинные жакеты, большие карманы, минималистичный крой, базовые цвета или клетчатый узор никогда не наскучат стритстайл-активисткам.

Девушки охотно надевают днем костюмы расслабленного кроя с белыми кедами и плетенными сумками, а вечером берут в руки геометрический клатч и обувают изящные лодочки.

Среди фаворитов на улицах главных столиц моды: брюки-палаццо и удлиненные жакеты, будто снятыми с мужского плеча, элегантные двубортные двойки.

Брюки-палаццо родом из 1960-х годов –лучшая альтернатива весенним шелковым юбкам. Свободные брюки, выполненные из легких струящихся тканей придадут весеннему образу непринужденности. Самодостаточные палаццо не нуждаются в дополнительном декоре, ставку нужно делать на цветовую гамму, которая может быть как пастельных тонов, так и ярких оттенков. Достойную пару им составят воздушные блузы, базовые гольфы и кроп-топы.



Также сложноскроенные брючные ансамбли, образы, отсылающие к рабочей униформе британских солдат 1950-х годов, а также льняные пары с поясом на талии.

Звезды стритстайла массово полюбили брючные костюмы из плотного денима, украшенные карманами, поклонницы романтики 1970-х ищут вдохновение в стиле сафари, который невозможно представить без пары накладных карманов, а те девушки, кто любит ходит без сумок, все равно смогут взять с собой все необходимое.

Джерело: vogue.ua