Обожает свое тело: модель plus-size Тесс Холидей не боится фотографироваться голой



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Тесс Холидей

Если вы все еще комплектуете по поводу пары лишних килограммов на боках, посмотрите на Теса Холидей

Модель plus-size весит 155 килограммов и обожает каждый сантиметр своего тела. Востребованная в мире глянца и моды девушка очень любит фотографироваться обнаженной.

Вчера, например, Тесс поделилась селфи, на котором кроме татуировок ее тело ничего не прикрывает. Несмотря на то, что Холидей фотографируется голой довольно часто, это каждый раз вызывает бурную реакцию подписчиков. В основном потому, что фолловеры завидует уверенности модели: «Вот бы мне быть такой уверенной», «Я бы тоже хотела быть такой смелой», «Бомба ведь!» — комментировали пользователи.

Напомним, у 33-летней Тесс двое детей. Первого сына она родила в 20 лет и с отцом ребенка не поддерживает связь. Второго сына она родила от своего мужа, фотографа и художника Ника Холидея, с которым живет в законном браке с 2015 года.