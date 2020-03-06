Пушистый и белый самоед Майя покоряет Instagram



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@mayapolarbear

Майя прославилась, благодаря своей хозяйке, которая создала для нее страничку в Instagram

Майе всего два года, но у нее есть все, о чем только может мечтать собака. Если, конечно, она вообще может мечтать.

Во-первых, у собаки замечательная молодая хозяйка, которая любит экспериментировать и угощать своего любимца различными вкусностями. Майа кушает яблоки, кукурузные палочки, арбуз, бананы и много чего другого.

Во-вторых, самоед любит путешествовать. Конечно, в этом тоже есть заслуга хозяйки пушистика, но все же – против воли никто в Париж не едет. Майа позировала на фоне Эйфелевой башни, сакур, разных городов.

В-третьих, домашний любимец обожает примерять различные образы. Майя была в роли врача, музыканта, девушки, повара, официанта, бизнесмена, рэпера, хипстера. В общем, она старается быть нескучной и запоминающейся.

Пользователи cети называют Майю самой милой и очаровательной собакой. Такую умницу надо еще поискать. Не зря ее страница в Инстаграм становится все популярней и популярней, а фотографии и видео набирают все больше лайков.

К слову, самоед считается одной из древнейших пород собак. В наше время существует 7 видов самоедов: английский, австралийский, FCI, американский, новозеландский, канадский и южноафриканский.

Когда-то собак этой породы использовали для выпаса оленей, транспорта, охоты, а иногда даже в качестве няни для детей. Часто люди ложились спать с самоедами и, таким образом, спасались от холода.





Джерело: joinfo.ua