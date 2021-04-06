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    В Дубае задержали 11 украинок, которые голышом снимались на балконе небоскреба

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    Девушкам грозит обвинение в публичном разврате - В Дубае задержали 11 украинок, которые голышом снимались на балконе небоскреба
    Девушкам грозит обвинение в публичном разврате
    Фото: Скриншот из видео

    «Такое неприемлемое поведение не отражает ценностей и этики эмиратского общества», – говорится в сообщении полиции

    Полиция Дубая 3 апреля задержала группу людей за съемку видео, в котором обнаженные женщины позировали на балконе многоэтажки. Среди задержанных – 11 гражданок Украины. Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

    «3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных – одиннадцать гражданок Украины. Украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела», – сообщил Николенко.

    По его словам, 6 апреля украинский консул должен посетить задержанных.

    Как сообщила полиция Дубая, видео, на котором изображено около 20 женщин, что позировали обнаженными на балконе небоскреба, появилось в сети в субботу 3 апреля. После этого полиция заявила, что задержала «группу людей, которые снялись в непристойном видео». Им грозит обвинение в публичном разврате.

    «Такое неприемлемое поведение не отражает ценностей и этики эмиратского общества», – говорится в сообщении полиции.

    Также среди задержанных голых девушек было восемь россиянок, сообщили в генконсульстве России. Задержанным девушкам грозит до шести месяцев лишения свободы, организатору съемки – до 1,5 года.

    В Объединенных Арабских Эмиратах за нарушение закона о публичной порядочности, то есть за «непристойное поведение», грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до шести месяцев и штраф в размере 5 000 дирхамов (37,8 тыс. грн – ред.).

    Кроме этого, обмен порнографическими материалами также карается тюрьмой и штрафом в 500 тыс. дирхамов (3,7 млн грн – ред.).

    Напомним, что в Украине ужесточается наказание за сексуальную эксплуатацию детей.

    Теги: полиция ОАЭ МИД штраф новости порнография наказание консульство новости
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