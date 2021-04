В Дубае задержали 11 украинок, которые голышом снимались на балконе небоскреба

Полиция Дубая 3 апреля задержала группу людей за съемку видео, в котором обнаженные женщины позировали на балконе многоэтажки. Среди задержанных – 11 гражданок Украины. Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

«3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных – одиннадцать гражданок Украины. Украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела», – сообщил Николенко.

По его словам, 6 апреля украинский консул должен посетить задержанных.

Как сообщила полиция Дубая, видео, на котором изображено около 20 женщин, что позировали обнаженными на балконе небоскреба, появилось в сети в субботу 3 апреля. После этого полиция заявила, что задержала «группу людей, которые снялись в непристойном видео». Им грозит обвинение в публичном разврате.

The #DubaiPolice has arrested a group of people who appeared in an indecent video shared online pic.twitter.com/6ZOUFI2ElB