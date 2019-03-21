Пять хороших и плохих фактов об IQOS, которые должен узнать каждый новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Об IQOS и glo говорят много...

Информация варьируется от «IQOS намного лучше сигарет» и «IQOS безвреден даже для беременных» до «IQOS вреднее сигарет» и «в IQOS плавится пластик». Собирать мифы и слухи – не наш уровень. Мы за факты.

Читайте ниже 5 фактов об IQOS (как положительных, так и нелицеприятных), которые, с нашей точки зрения, должен знать каждый, прежде чем осознанно принять решение купить айкос:

1. IQOS менее вреден чем сигареты

Этот факт подтвержден многими исследованиями. Конечно, лучше не курить вообще. Но если курильщик настроен продолжать, то врачи и ученые рекомендуют перейти на менее вредную альтернативу – IQOS или е-сигареты.

Благодаря тому, что табак в IQOS нагревается, а не горит, пользователь защищен от вредных продуктов горения – угарного газа и канцерогенных смол. При использовании IQOS выделяется на 90-95% меньше вредных веществ по сравнению с обычными сигаретами.

Но есть категории людей, которым IQOS, вейпы и обычные сигареты противопоказаны. Об этом ниже.

2. Стики IQOS содержат никотин

Те, кто называют IQOS и glo полностью безвредными, ошибаются. Стики содержат никотин. Да, ученые доказали, что никотин не является самым вредным веществом в курении. Вреднее всего – вдыхать смолы, вызывающие рак и заболевания дыхательных путей. Так что, если уж без никотина никак, то лучше поглощать его очищенным от смертельных продуктов горения.

Тем не менее, никотин вызывает зависимость. А людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, непереносимостью никотина, беременным и кормящим грудью матерям никотин в любой форме категорически противопоказан.

3. С помощью IQOS нельзя бросить курить

Часто курильщики считают, что с IQOS можно бросить курить. С физиологической точки зрения айкос ничуть не способствует отказу от курения. Стики содержат никотин в той же концентрации, что и обычные сигареты. Так что зависимость никуда не девается.

Но многие пользователи IQOS наблюдают интересный психологический феномен. Когда делаешь усилие и отказываешься от вредных сигарет в пользу чего-то более чистого, то потом легче снизить ежедневную норму «выкуренного», а постепенно и вовсе отказаться. Но научного подтверждения для этого не существует.

4. IQOS можно использовать в помещении

Горения, дыма и пассивного курения от IQOS нет. Запах от аэрозоля быстро рассеивается и не остается на мебели и ткани. Потому гаджет можно использовать практически повсюду: дома, в авто, офисе, ресторанах. В Украине есть уже почти полтысячи IQOS-Friendly заведений.

5. Перейти на IQOS дороже, чем курить обычные сигареты

Цена IQOS – 1499-3499 грн в зависимости от модели. Самая популярная версия IQOS 2.4Plus стоит 1499 грн. Конечно, недешево. Зато в стоимость входит гарантийное обслуживание. При поломке вам просто поменяют гаджет на новенький меньше чем за 2 минуты. В стандартах сервисного обслуживания IQOS равняется на Apple Stores.

Стики HEETS стоят 43 грн. Это как раз на уровне сигарет премиум класса.

Больше информации на iqos.ua