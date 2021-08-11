Блогерша-пышка показывает, как нелепо выглядят гламурные модельные фото в обычной жизни

Австралийка пародирует гламурные модельные фото

Снимки знаменитостей нередко становятся общественным достоянием: они мелькают на страницах модных журналов и набирают тысячи или даже миллионы лайков в соцсетях. Но что если бы во всех этих позах предстала бы не модель и звезда, а обычная женщина без опыта фотосессий и умений красиво изогнуться перед камерой, сделав томное лицо?

Именно это в своих пародиях показывает австралийка Селеста Барбер, которая уже много лет смешно копирует подобные модельные снимки. Мы собрали для вас несколько коллажей из её Инстаграма.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию.

Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.