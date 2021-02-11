Британская военнослужащая снимала порно на сверхсекретной ядерной базе (фото)

Прежде чем получить допуск к службе, девушка прошла строжайший психологический отбор

Офицер королевского британского флота Клэр Дженкинс снимала порнографию на секретной военной базе подводных лодок недалеко от Глазго. Партнером по видео выступал ее бойфренд — первый матрос Лайам Доддингтон.

На службе 29-летняя лейтенант Дженкинс командовала подразделением подводников на субмарине HMS Artful, а также участвовала в спецоперациях. Когда все вскрылось, в разговоре с командованием девушка призналась, что снимает порно, но только в свободное время.

Как сообщает The Sun, прежде чем получить допуск к службе, Дженкинс прошла строжайший психологический отбор. Она заполнила анкету, часть вопросов которой касались ее сексуальных предпочтений, но аналитики не нашли ничего необычного.

Высшие чины королевских военно-морских сил до сих пор не могут поверить в случившееся и не исключают, что парочку могли шантажировать иностранные агенты. Пока ведется расследование, командование не комментирует дальнейшую судьбу лейтенанта Дженкинс.

Ранее дочь Стивена Спилберга рассказала о съемках в порно.

«Я правда наслаждаюсь своей работой, она подарила мне новый полноценный и жизнеутверждающий способ существования. Благодаря ей я даже начала танцевать», — подчеркнула Микаэла.

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