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    Курьез

    Британская военнослужащая снимала порно на сверхсекретной ядерной базе (фото)

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    Британская военнослужащая снимала порно на сверхсекретной ядерной базе (фото)

    Прежде чем получить допуск к службе, девушка прошла строжайший психологический отбор

    Офицер королевского британского флота Клэр Дженкинс снимала порнографию на секретной военной базе подводных лодок недалеко от Глазго. Партнером по видео выступал ее бойфренд — первый матрос Лайам Доддингтон.

    На службе 29-летняя лейтенант Дженкинс командовала подразделением подводников на субмарине HMS Artful, а также участвовала в спецоперациях. Когда все вскрылось, в разговоре с командованием девушка призналась, что снимает порно, но только в свободное время.

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    Британская военнослужащая снимала порно на сверхсекретной ядерной базе (фото)
    Британская военнослужащая снимала порно на сверхсекретной ядерной базе (фото)

    Как сообщает The Sun, прежде чем получить допуск к службе, Дженкинс прошла строжайший психологический отбор. Она заполнила анкету, часть вопросов которой касались ее сексуальных предпочтений, но аналитики не нашли ничего необычного.

    Высшие чины королевских военно-морских сил до сих пор не могут поверить в случившееся и не исключают, что парочку могли шантажировать иностранные агенты. Пока ведется расследование, командование не комментирует дальнейшую судьбу лейтенанта Дженкинс.

    Ранее дочь Стивена Спилберга рассказала о съемках в порно.

    «Я правда наслаждаюсь своей работой, она подарила мне новый полноценный и жизнеутверждающий способ существования. Благодаря ей я даже начала танцевать», — подчеркнула Микаэла.

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    Теги: шутки курьез порно новости
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