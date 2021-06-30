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    Девушка ошиблась с размером бикини и рассмешила сеть (видео)

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    Девушка ошиблась с размером бикини и рассмешила сеть (видео)

    Подписчиков блогерши рассмешил ее внешний вид

    Покупательница приобрела бикини в интернет-магазине, ошиблась с размером и рассмешила пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты Daily Star.

    На размещенных в сети кадрах Сара Лилли (Sara Lilley) продемонстрировала на камеру новые вещи. Речь идет о раздельном купальном костюме сине-оранжевого цвета. На видео женщина показала, что размер топа бикини оказался чересчур маленьким, и ее грудь выпадает из него. При этом она упомянула, что заказала комплект размера L. «Это что вообще такое?» — возмутилась она.

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    Подписчиков блогерши рассмешил ее внешний вид, и они принялись шутить об этом в комментариях. «Я буквально плачу от смеха», «Ты все равно выглядишь потрясающе!», «Лично я вообще не вижу здесь проблемы», «Интересно, для кого они его сшили», «Ты великолепна даже в этом маленьком бикини!» — писали юзеры.

    На данный момент страница пользовательницы удалена из TikTok.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: шутки курьез
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    Девушка ошиблась с размером бикини и рассмешила сеть (видео)