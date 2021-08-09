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    Эти блогеры хотели обвести всех вокруг пальца, но в итоге сделали из себя посмешище (фото)

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    Эти блогеры хотели обвести всех вокруг пальца, но в итоге сделали из себя посмешище (фото)

    Судя по всему, персонажи компьютерной игры «Симс» среди нас

    Таланту этих пользователей соцсетей можно только позавидовать — так искусно выставить себя на посмешище сможет не всякий, но они отработали по полной, максимально неумело использовав фоторедактор.

    Примеры самой нелепой фоторетуши приводит Daily Mail. Кто-то захотел удлинить себе ноги, кто-то — поближе познакомиться с жирафом, а есть и такие, кто решил обмануть не только пользователей Сети, но и время, попытавшись скрыть свой возраст с помощью пары примитивных фильтров. Взгляните, что из этого вышло.

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    на весь екран згорнути
    Эти блогеры хотели обвести всех вокруг пальца, но в итоге сделали из себя посмешище (фото)
    Эти блогеры хотели обвести всех вокруг пальца, но в итоге сделали из себя посмешище (фото)
    Эти блогеры хотели обвести всех вокруг пальца, но в итоге сделали из себя посмешище (фото)
    Эти блогеры хотели обвести всех вокруг пальца, но в итоге сделали из себя посмешище (фото)
    Эти блогеры хотели обвести всех вокруг пальца, но в итоге сделали из себя посмешище (фото)
    Эти блогеры хотели обвести всех вокруг пальца, но в итоге сделали из себя посмешище (фото)
    Эти блогеры хотели обвести всех вокруг пальца, но в итоге сделали из себя посмешище (фото)
    Эти блогеры хотели обвести всех вокруг пальца, но в итоге сделали из себя посмешище (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

    Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.

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    Теги: шутки курьез
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    Эти блогеры хотели обвести всех вокруг пальца, но в итоге сделали из себя посмешище (фото)