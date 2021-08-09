Эти блогеры хотели обвести всех вокруг пальца, но в итоге сделали из себя посмешище (фото)

Судя по всему, персонажи компьютерной игры «Симс» среди нас

Таланту этих пользователей соцсетей можно только позавидовать — так искусно выставить себя на посмешище сможет не всякий, но они отработали по полной, максимально неумело использовав фоторедактор.

Примеры самой нелепой фоторетуши приводит Daily Mail. Кто-то захотел удлинить себе ноги, кто-то — поближе познакомиться с жирафом, а есть и такие, кто решил обмануть не только пользователей Сети, но и время, попытавшись скрыть свой возраст с помощью пары примитивных фильтров. Взгляните, что из этого вышло.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.