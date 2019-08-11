69-летний Ричард Гир впервые показался на публике с пятимесячным сыном
Ричард Гир
Фото: imdb
Кинозвезда нежно заботится о пятимесячном Александре
Знаменитый голливудский актер Ричард Гир с женой и сыном отдыхает в итальянской Тоскане Папарацци удалось сделать снимки звездного семейства на прогулке. Ричард и его 36-летняя супруга Алехандра Сильва весело провели время с сыном.
Фото: Legion Media
На снимках видно, как актер почти не спускал ребенка с рук. Гир трогательно закутывал его в одеяло и прижимал к себе. Актер даже помог своей жене поменять малышу подгузник.