69-летний Ричард Гир впервые показался на публике с пятимесячным сыном



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Ричард Гир Фото: imdb

Кинозвезда нежно заботится о пятимесячном Александре

Знаменитый голливудский актер Ричард Гир с женой и сыном отдыхает в итальянской Тоскане Папарацци удалось сделать снимки звездного семейства на прогулке. Ричард и его 36-летняя супруга Алехандра Сильва весело провели время с сыном.

На снимках видно, как актер почти не спускал ребенка с рук. Гир трогательно закутывал его в одеяло и прижимал к себе. Актер даже помог своей жене поменять малышу подгузник.

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