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    Жизнь

    69-летний Ричард Гир впервые показался на публике с пятимесячным сыном

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    <p>Ричард Гир</p> <p>Фото: imdb</p> <p></p> - 69-летний Ричард Гир впервые показался на публике с пятимесячным сыном

    Ричард Гир

    Фото: imdb

    Кинозвезда нежно заботится о пятимесячном Александре

    Знаменитый голливудский актер Ричард Гир с женой и сыном отдыхает в итальянской Тоскане Папарацци удалось сделать снимки звездного семейства на прогулке. Ричард и его 36-летняя супруга Алехандра Сильва весело провели время с сыном.

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    69-летний Ричард Гир впервые показался на публике с пятимесячным сыном
    69-летний Ричард Гир впервые показался на публике с пятимесячным сыном
    69-летний Ричард Гир впервые показался на публике с пятимесячным сыном
    69-летний Ричард Гир впервые показался на публике с пятимесячным сыном
    69-летний Ричард Гир впервые показался на публике с пятимесячным сыном
    69-летний Ричард Гир впервые показался на публике с пятимесячным сыном
    69-летний Ричард Гир впервые показался на публике с пятимесячным сыном
    69-летний Ричард Гир впервые показался на публике с пятимесячным сыном
    69-летний Ричард Гир впервые показался на публике с пятимесячным сыном
    69-летний Ричард Гир впервые показался на публике с пятимесячным сыном
    69-летний Ричард Гир впервые показался на публике с пятимесячным сыном
    69-летний Ричард Гир впервые показался на публике с пятимесячным сыном
    Фото: Legion Media

    На снимках видно, как актер почти не спускал ребенка с рук. Гир трогательно закутывал его в одеяло и прижимал к себе. Актер даже помог своей жене поменять малышу подгузник.

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