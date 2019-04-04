Бывшая супруга Левочкина развелась и вернулась в Украину. К Левочкину?



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Зинаида Лихачева

Лихачева в браке с Левочкиным родила двоих детей

Украинский дизайнер и художница Зинаида Лихачева развелась с мужем в США и возвращается в Украину. Об этом экс-супруга Сергея Левочкина сообщила у себя на странице в Facebook.

«Приняла важное решение в своей жизни. Я прекратила свой брак с М. Пенквитц и возвращаюсь на родную Украину. Это время было испытанием для меня и я поняла, что Родина, семья, близкие, друзья, большая культура нашей земли - важнейшие ценности для меня. Есть вдохновение и творческие планы. Люблю всех! Слава Украине!», - написала Зинаида

Отметим, что «американский» брак Лихачевой с рокером Майклом Пенквитцем длился недолго. Информация о замужестве художницы появилась 9 января этого года.

Напомним, Лихачева в браке с Левочкиным родила двоих детей.