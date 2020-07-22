Четыре вида эротического массажа, которыми должен овладеть каждый



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В процессе аквагелевого массажа используется специальная пена. Благодаря ей ваши руки будут лучше скользить по коже, что даст очень возбуждающий эффект

Эротический массаж поможет тем парам, в которых угасли былой огонь и страсть. Даже если у вас в отношениях нет проблем, вы всегда можете внести капельку разнообразия. Ваш мужчина точно будет приятно удивлен и горячо поблагодарит вас за неожиданный сюрприз. Поэтому «Скотч» решил рассказать о видах эротического массажа.

Тайский массаж

Этот массаж делается с использованием масел. Его особенность в том, что в процессе уделяется максимум внимания всем частям тела, особенно эрогенным зонам партнера.

Французский массаж

Его отличительной особенностью являются поцелуи и объятия. Следует обсыпать тело партнера поцелуями, при этом уделять особое внимание горячему дыханию. Делать это надо медленно, в процессе можно также водить языком по телу.

Аквапенный или аквагелевый массаж

В процессе этого массажа используется специальная пена. Благодаря ей ваши руки будут лучше скользить по коже, что даст очень возбуждающий эффект.

Тантрический массаж

Это один из самых необычных видов массажа. В процессе должны участвовать оба партнера — следует выполнять плавные и чувственные движения, соприкасаясь телами и избавившись от одежды. Кроме того, при тантрическом массаже выполняется активное массирование половых органов.