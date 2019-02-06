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    Жизнь

    Эмили Ратаковски снялась для британского глянца с голой грудью

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    Эмили Ратаковски&nbsp; - Эмили Ратаковски снялась для британского глянца с голой грудью
    Эмили Ратаковски 
    instagram.com/emrata

    Эмили Ратаковски любят сниматься без одежды, потому что гордится своей сексуальностью

    У модели Эмили Ратаковски и правда очень привлекательная фигура, поэтому предложения с откровенными фотосъемками сыпятся ей одно за другим.

    На днях Эмили поделилась в Instagram серией черно-белых снимков. На них она позирует с короткой стрижкой и голой грудью. Это кадры из фотосессии для британского журнала Love Magazine.

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    Эмили Ратаковски снялась для британского глянца с голой грудью
    Эмили Ратаковски снялась для британского глянца с голой грудью
    instagram.com/emrata

    Напомним, Эмили считает себя феминисткой. Девушка уверена, что придерживаться этого движения — не значит перестать ухаживать за собой и носить только растянутые футболки. «Правила о том, как должна выглядеть феминистка, кажутся мне безумными», — отмечает модель.

    Джерело: graziamagazine.ru

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