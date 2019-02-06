Эмили Ратаковски снялась для британского глянца с голой грудью



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эмили Ратаковски instagram.com/emrata

Эмили Ратаковски любят сниматься без одежды, потому что гордится своей сексуальностью

У модели Эмили Ратаковски и правда очень привлекательная фигура, поэтому предложения с откровенными фотосъемками сыпятся ей одно за другим.

На днях Эмили поделилась в Instagram серией черно-белых снимков. На них она позирует с короткой стрижкой и голой грудью. Это кадры из фотосессии для британского журнала Love Magazine.

Напомним, Эмили считает себя феминисткой. Девушка уверена, что придерживаться этого движения — не значит перестать ухаживать за собой и носить только растянутые футболки. «Правила о том, как должна выглядеть феминистка, кажутся мне безумными», — отмечает модель.

Джерело: graziamagazine.ru