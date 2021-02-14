Француженка родила от заключенного из камеры смертников. Как это произошло

Девушка влюбилась в 33-летнего мужчину, которого приговорили к казни за двойное убийство

39-летняя француженка Сигрид Уэйд, которая сейчас живет в американском штате Флорида, познакомилась с будущим мужем по переписке. Женщина писала заключенным, осужденным на смертную казнь, потому что выступает против такого наказания. Ей хотелось поддержать преступников, но с Аланом у них начались романтические отношения.

Сигрид не смутило, что молодой человек совершил двойное убийство. Уэйд вместе с подельниками ограбили пожилую пару из Южной Каролины — Режди и Карол Самнер. Алан и его приятель связали супругов и похоронили заживо, пока остальные обыскивали дом пенсионеров.

По словам возлюбленной осужденного, семья была категорически против ее избранника. Тем не менее Сигрид приняла предложение Алана выйти за него замуж. Женщина призналась, что люди ошибочно считают ее бессердечной.

«Меня критикуют, когда узнают о моих отношениях. Большинство считают, что мне наплевать на жертвы. Моя семья тоже была в ужасе. Родные боялись за меня, они говорили: "Он самый худший человек на свете". Алан сидит в тюрьме уже 15 лет. Он осужден на казнь. Но я верю во второй шанс и реабилитацию», — рассказала француженка.

Влюбленные поженились в 2016 году, спустя год после каждодневной переписки. Друзья и родные женщины отказались присутствовать на церемонии. Она пожаловалась, что отправила около 60 приглашений, но ей ответили только на четыре из них. Более того, многие люди из ее окружения вовсе оборвали с ней связь.

Однако статус мужа и жены не изменил правил посещения для Сигрид. Приговоренные к смертной казни всегда сопровождаются охранниками, и у супругов нет возможности остаться наедине. Тем не менее им удалось зачать ребенка. У пары появился на свет сын.

«Я осознаю, что мою ситуацию трудно понять. Но я родила и счастлива! То, как мы его зачали, я хочу оставить в тайне. Конечно, очень грустно, что сын не может быть с папой. Я показываю ему видео, но это не то. Алан очень заботливый отец, он сильно любит нашего малыша», — поделилась Сигрид.

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