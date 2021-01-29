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    Жизнь

    Каннский кинофестиваль перенесли из-за коронавируса

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    Каннский кинофестиваль перенесли из-за коронавируса

    Организаторы решили дождаться улучшения ситуации с коронавирусом в мире

    Каннский кинофестиваль перенесен с весны на лето 2021 года. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

    Фестиваль в Каннах будет проходить с 6 по 17 июля. Ранее его планировали проводить с 11 по 22 мая. Причиной переноса стала ситуация с коронавирусом.

    «Как мы сообщали осенью прошлого года, Каннский кинофестиваль не исключал возможности изменить срок своего проведения в зависимости от развития ситуации в области здравоохранения в мире», — уточняют организаторы.

    В 2020 году из-за пандемии коронавируса Каннский кинофестиваль был отменен. Часть фильмов, входивших в его программу, показали на осенних фестивалях во Франции, Канаде и США.

    Директор фестиваля Тьерри Фремо еще весной 2020 года заявлял о невозможности переноса мероприятия в онлайн-формат. «Фильмы Уэса Андерсона и Пола Верховена на экране компьютера? Как вы откроете для себя фильмы «Топ Ган: Мэверик» или «Душа» Pixar где-то еще, кроме кинотеатра?» — говорил он

    Ранее «Скотч» сообщал, что  82-летний Энтони Хопкинс сделал прививку от коронавируса

    На странице в Instagram 82-летний голливудский актер поделился видеозаписью вакцинации. На нем видно, как знаменитость сидит в авто, пока врач вводит в плечо вакцину от коронавируса.

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    Теги: Каннский кинофестиваль актер
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