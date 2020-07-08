Модель-трансгендер взорвала сеть обнаженным фото



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Американская модель и открытый трансгендер Теодора Квинливан Фото: instagram.com/teddy_quinlivan/

Поклонников впечатлил внешний вид модели и ее высказывание

Американская модель и открытый трансгендер Теодора Квинливан опубликовала фотографию, на которой она запечатлена топлес. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На фотографии 25-летняя Квинливан позирует в студии перед камерой, закрывая обнаженную грудь руками. Она одета в корсет телесного цвета, спущенный на бедра и подвязанный белым топом. «Я никого не преследую. Я заменяю», — подписала она пост, который набрал шесть тысяч лайков.

Поклонников впечатлил внешний вид модели и ее высказывание. «Красавица. Желаю тебе удачи, береги себя!», «Королева, легенда. Ни на кого не похожа», «Лучшая цитата из всех, что я видела за неделю», «Очень мудрые слова, Теодора, мы все с тобой», — поддержали они в комментариях.