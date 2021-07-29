Netflix ввел обязательную вакцинацию для актеров

Исключения могут сделать на основании медицинских показаний, религиозных убеждений и возрастных причин

Компания Netflix обязала актеров и других сотрудников, участвующих в съемках студии в США, пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщают The Hollywood Reporter и Deadline.

В редких случаях могут быть сделаны исключения: прививку можно не делать на основании медицинских показаний, религиозных убеждений и возрастных причин. Новые правила также не коснутся команд фильмов и сериалов, которые уже находятся в производстве.

Такое решение корпорация приняла в свете распространения в стране штамма «дельта». Netflix стала первой крупной голливудской студией, объявившей обязательную вакцинацию для сотрудников. Новые стандарты согласованы с Альянсом продюсеров кино и телевидения, Гильдией киноактеров, профсоюзами и другими отраслевыми организациями.

Ранее из-за роста числа заражений коронавирусом Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали вакцинированным американцам снова носить маски в помещениях. Страна занимает первое место в мире по количеству заболевших — более 34,6 млн — и по количеству летальных исходов от инфекции — свыше 611 тысяч человек.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.