В игре Cyberpunk 2077 запретили заниматься сексом с персонажем Киану Ривза

Разработчики удалили популярную модификацию

Польский разработчик компьютерных игр CD Project Red удалил новую модификацию Cyberpunk 2077, которая позволяла игрокам заняться сексом с Киану Ривзом. Об этом сообщает PC Gamer.

С помощью модификации пользователи могли изменить образ героев и, к примеру, сделать из персонажа Киану Ривза — Джонни Сильверхенда — секс-игрушку, называемую Joytoy. Однако раздеть персонажа Ривза или добавить его озвучку таким образом нельзя, поэтому полного ощущения секса с образом канадского актера получить было невозможно.

Модификация была обнаружена вчера и вскоре удалена по просьбе разработчика игры. В компании отметили, что создателям фан-контента нужно получить согласие не только разработчика компьютерной игры, но и людей, которые предоставили компании свои образы для персонажей.

«Наше самое важное правило в отношении пользовательского контента, в частности игровых модификаций, заключается в том, что они не должны быть вредными для других. Создавая фан-контент, пользователи должны убедиться, что у них есть разрешение от всех заинтересованных сторон», — заявили в CD Project Red в ответ на запрос PC Gamer.

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