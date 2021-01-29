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    Жизнь

    В игре Cyberpunk 2077 запретили заниматься сексом с персонажем Киану Ривза

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    В игре Cyberpunk 2077 запретили заниматься сексом с персонажем Киану Ривза

    Разработчики удалили популярную модификацию

    Польский разработчик компьютерных игр CD Project Red удалил новую модификацию Cyberpunk 2077, которая позволяла игрокам заняться сексом с Киану Ривзом. Об этом сообщает PC Gamer.

    С помощью модификации пользователи могли изменить образ героев и, к примеру, сделать из персонажа Киану Ривза — Джонни Сильверхенда — секс-игрушку, называемую Joytoy. Однако раздеть персонажа Ривза или добавить его озвучку таким образом нельзя, поэтому полного ощущения секса с образом канадского актера получить было невозможно.

    Модификация была обнаружена вчера и вскоре удалена по просьбе разработчика игры. В компании отметили, что создателям фан-контента нужно получить согласие не только разработчика компьютерной игры, но и людей, которые предоставили компании свои образы для персонажей.

    «Наше самое важное правило в отношении пользовательского контента, в частности игровых модификаций, заключается в том, что они не должны быть вредными для других. Создавая фан-контент, пользователи должны убедиться, что у них есть разрешение от всех заинтересованных сторон», — заявили в CD Project Red в ответ на запрос PC Gamer.

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    Теги: технологии курьез
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